東張西望｜8旬婆婆被「馬斯克」呃16萬　勞氣罵：我啲錢又唔係你

TVB節目《東張西望》今日（26日）一集繼續講到八旬婆婆中馬斯克毒甚深，家人苦勸無效，唯有「報東張」，希望東張能改變婆婆的想法。事主兒子阿輝帶主持林映輝與媽媽會面，經過傾談後，發覺她對對馬思克的執念牢不可破，但慶幸仍然有講有笑，更約定兩星期後再見面。

東張西望｜八旬婆婆中馬斯克毒 深信不會騙財：四五萬元係咩錢

八旬婆婆中馬斯克毒甚深，家人苦勸無效，唯有「報東張」。(節目截圖)

事主兒子阿輝帶主持林映輝與媽媽會面。(節目截圖)

阿輝媽媽把節目組的人拒諸門外

隔兩個星期後，節目組再次探訪阿輝媽媽，不料竟下逐客令更把節目組的人拒諸門外，聲稱不需要別人關心：「冇咩好傾，你唔好入嚟。佢呃我錢，我同佢根本冇關聯。」當節目組向她表示怕她把錢給了假馬斯克時，阿輝媽媽「勞氣」的說：「唔關你事啊！我啲錢又唔係你嘅！你講咩啫！你唔好理我啲嘢得唔得啊？我唔使你擔心得唔得啊！唔關你事啊！講咗幾多次啊！XXX！」阿輝媽媽更生氣到爆粗，阿輝表示早前媽媽告訴他將收到10萬元，但結果都是沒有。所以節目組探訪她時再提馬思克，令她大發脾氣。

阿輝媽媽把節目組的人拒諸門外。(節目截圖)

阿輝媽媽更生氣到爆粗。(節目截圖)

節目組改變策略

節目組為說服阿輝媽媽，改變策略由林映輝假扮馬思克遊戲的受害者，以激發她的同理心。交談中，阿輝媽媽坦白已被騙16萬，對方聲稱必須繼續購買點數卡才能取回款項。林映輝提醒她該騙局是由AI假扮馬斯克，阿輝媽媽逐漸意識到事情的真相。雖然仍存疑，她坦言剩下幾十萬元存款，但擔憂停止購買點數卡會導致無法追回16萬。最終她選擇降低支出，由對方要求的5000元買卡，降至200元。最少只給100元，這樣每月只給400元，希望吊住對方，最後取回16萬

節目組改變策略。(節目截圖)

阿輝媽媽逐漸意識到事情的真相。(節目截圖)

阿輝媽媽又墮另一騙局

阿輝媽媽在面對詐騙的過程中，可謂歷經波折。雖然她已逐漸意識到最初的16萬元可能無法追回，但仍對挽回損失抱有希望。然而，事情並未就此結束，她又接到了新的「任務」，就是購買點數卡，並表示這是馬思克要求的，準備花費150至200元。節目組苦勸之際，她依然堅信對方可靠，並認為對方有能力償還。然而，令人痛心的是，她隨即陷入更大的騙局，花費1萬元購買所謂的「難民卡」，相信每周能因此獲得3萬元收入。最終，這個荒唐的計劃無疾而終，她承認卡片被冒用，自己的個人資料也被別人利用。即便如此，她仍決心赴美追討損失，表示這將是她最後的努力。每一步的執念卻一次次將她推向深淵，不禁令人唏噓。

阿輝媽媽又墮另一騙局。(節目截圖)