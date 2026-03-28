黃長興罕談富貴妻家底　遭胞弟桃色新聞拖累事業：樂小姐話太似樣

現年47歲的黃長興近日接受陳志雲 YouTube 頻道訪問，為求事業順遂，黃長興多年來不停改名，由原名「黃祥興」改到身份證名字「黃志豪」，現時又用回藝名「黃長興」，他直認感到後悔，因為太混亂。自 2005 年參加《香港先生選舉》入行的他，憑藉一口流利法語與紳士形象深入民心。不過，2010年受胞弟黃長發的桃色負面新聞影響，自己事業同樣受挫，甚至有傳他同樣被「包養」，黃長興在訪問中亦大方回應。

黃長興多次改名想事業發展更順利。（YouTube@志雲頻道）

黃長興近日接受陳志雲訪問。（IG@stefanwch）

黃長興自認怕羞：接近18歲先失身

黃長興是越南華裔，在香港出世，4、5 歲時因 97 問題隨家人移民法國巴黎。提到當地浪漫之都的性文化是否非常開放，長興表示確實比香港早熟：「好普通，好細個個樣好成熟，有女仔朋友13、14歲大肚，或者14、15歲，原本認真但之後冇咗（男方不負責任），向我哋求救問有冇人要。」當陳志雲追問他幾多歲「失身」時，長興竟顯得有點尷尬：「我怕羞，我都係接近18歲。」相比起當地同齡朋友，絕對稱得上是「遲熟」。

黃長興被問幾多歲「失身」顯得有點尷尬，自言思想保守。（YouTube@志雲頻道）

胞弟黃長發桃色新聞連累 黃長興：樂小姐覺得我哋太似樣

黃長興入行後本來發展順遂，但 2010 年卻受胞弟黃長發的負面新聞拖累。當年黃長發與「鞋王三奶」李姿霆（Karen）的一段姊弟戀轟動全港，更導致其星途盡毀。長興坦言自己也被波及：「因為高層樂小姐（樂易玲）呀，佢哋覺得我同細佬太似樣呀。到而家好多觀眾喺街都會以為我係佢，叫我『黃長發』。當時公司叫我唔好拍嘢住，等個事情淡化啲，之類啦。」

黃長興透露當初是他建議弟弟黃長發回流返香港發展，因覺得法國治安不太好，而弟弟一開始覺得沒有朋友不開心，遂建議弟弟參加《香港先生選舉》藉此認識更多朋友，陳志雲隨即笑說：「係太多女朋友添！」長興無奈表示，那段時間自己原本工作量極多，卻突然被「冷凍」，唯有轉行開法國餐廳自救。他說：「咁我唔得喎，(鍾意做嘢)，2008年2009年我好勁，公司俾好多機會我，但突然之間冇嘢做，我就唔得嘞，但冇辦法唔到我控制，唯有做我自己嘅嘢。」

黃長興出道後機會好多。（YouTube@志雲頻道）

黃長興受弟弟桃色新聞拖累事業，被樂小姐話太似樣。（IG@stefanwch）

黃長興受弟弟桃色新聞拖累事業，被樂小姐話太似樣。（YouTube@志雲頻道）

黃長發喺2015年與拍拖4年的捷克籍模特兒女友拉埋天窗，現有溫馨家庭。（ig@zuzziik）

傳獲闊太提供舖頭包養？ 長興：業主話多謝我幫佢供舖

黃長興當年轉戰餐飲業，在北角開設法國餐廳，隨即傳出他獲闊太徐美琪（Margaret）「包養」，指對方不收租金支持他創業。陳志雲問：「當時講你北角間舖頭，有個闊太（徐美琪）俾你做唔收租？」長興在訪問中大方解畫，指自己參加《舞動奇蹟》後參加過不少慈善活動，曾獲安排與女方合作跳舞而認識，他說：「佢好好人，其實唔會係咩關係。（當時傳包咗你？）我都想呀！」他澄清餐廳舖位與徐美琪無關，自己一直有交租：「佢唔係業主，唔係佢收我租......至2018年我唔做，個業主仲話：『多謝你呀黃生，你幫我供咗間舖頭呀』。」

黃長興亦曾傳獲闊太支持，免租創業。（YouTube@志雲頻道）

罕談富貴妻家庭背景

黃長興於2012年與圈外富家女Peggy在法國註冊結婚，翌年在尖沙咀洲際酒店（現稱香港麗晶酒店）補擺喜酒，婚後黃祥興與太太育有一女及兩子，大女黃晞桐現時13歲，次子黃子晉10歲，孻仔Damien則7歲，一家五口生活美滿。黃祥興家住紅墈1400呎豪宅，該單位市值逾2,000萬元。對於太太 Peggy 被指家底雄厚，長興罕有回應說：「都艱難嘅，（太太家人）喺菲律賓由頭開始，都艱難嘅。以前做物流，依家冇做嘞，正常家庭。」他透露太太現為全職家庭主婦，一女兩子全部就讀傳統學校，生活平實低調，與銀幕上的風流形象大相徑庭。

黃祥興家住紅墈1400呎豪宅，該單位市值逾2,000萬元。（YouTube@志雲頻道）

黃長興生活一家富裕。（IG@stefanwch）

黃長興罕談太太家底，稱是「正常家庭」。

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自言「痴家」的黃長興，即使要經常往返內地工作，仍盡力於周末留港，陪伴妻兒。（IG@stefanwch）