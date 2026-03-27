「張國榮女友」朱寶意誤當小三做單親媽　女兒神複製基因當模特兒

當年憑《英雄本色》飾演張國榮女友Jackie一角紅透半邊天的朱寶意，雖然已息影超過三十年，但其清純脫俗的形象至今仍令無數影迷心動。適逢張國榮（哥哥）死忌（4月1日）將至，這位昔日的「哥哥女友」罕有在IG分享當年的幕後點滴，自爆曾被導演吳宇森「抓去做場記」，她分享一張《英雄本色》的幕後照並寫道：「英雄本色！多美好的回憶！被導演吳宇森抓去做場記！開心的大家，開心的我」，一番話瞬間勾起了影迷的集體回憶，令不少粉絲直呼懷念，留言：「第一次見這張照片，真是珍贵😍」。

樣貌標緻。（影片截圖）

飾演張國榮女友Jackie。（微博@朱寶意）

朱寶意與張國榮合作過幾部電影。（微博@朱寶意）

朱寶意拍《英雄本色》時被導演吳宇森抓去做場記。（IG@emilychu1031）

朱寶意拍《英雄本色》時被導演吳宇森抓去做場記。（IG@emilychu1031）

80年代影壇寵兒 曾封「神仙姐姐」卻因三級片轉型失利

現年65歲的朱寶意早期在台灣以模特兒身份出道，隨後赴港發展，產量極高，曾與成龍、周潤發及張國榮等多位巨星合作。除了在《龍的心》飾演成龍女友，她更憑台劇《小俠龍旋風》中的仙氣扮相，比劉亦菲更早獲得「神仙姐姐」的美譽。

然而，女神的演藝路亦曾遇上瓶頸。90年代她嘗試轉型性感路線，不僅與湯鎮業在《心跳時刻》有大膽床戲，更接拍三級片《聊齋之慾焰三娘子》。可惜兩部話題之作均未能令事業再創高峰，最終她在1994年毅然淡出影壇。

曾與湯鎮業在電影《心跳時刻》中有大膽床戲。（影片截圖）

朱寶意息影多年。（IG@emilychu1031）

誤陷富商騙局變單親媽 淡出幕前定居上海鑽研花藝

朱寶意息影後的情路相當坎坷。據知她當年與一名上海富商相戀並誕下女兒，後來發現對方早有家室，朱寶意無法接受，決意獨力承擔起撫養女兒的責任，當上了單親媽媽，多年來她獨力照顧囡囡，兩母女現時定居上海。息影後的朱寶意轉向藝術發展，曾遠赴德國學習插花，並在上海開設花藝教室，生活低調而寫意。早前她分享與好友「大師」林炳存的聚會照，雖然身形較當年圓潤，但貴氣十足，被網民大讚「優雅地老去」。

朱寶意息影多年。（IG@emilychu1031）

朱寶意相約一班好友聚會。（IG@emilychu1031）

雖然朱寶意明顯發福，但皮膚保養得不錯，氣質不減！（IG@emilychu1031）

女兒恩慈繼承衣缽 深邃五官高挑身形變國際名模

朱寶意的「美女基因」並未失傳，與她如同「餅印」的女兒恩慈，五官深邃立體，身形高䠷。恩慈現時身兼平面設計師與模特兒，曾為多個國際品牌拍攝大片及廣告，完全遺傳了媽媽當年的女神風采。看到兩母女的溫馨合照，網民紛紛感嘆「基因強大」，亦佩服朱寶意多年來單親湊大女兒的堅毅。

女兒恩慈五官深邃立體，身形高䠷，現時身兼平面設計師與模特兒。（IG@emilychu1031）

朱寶意女兒遺傳了她的美貌，外形相當出眾。（IG@emilychu1031）

母女感情深厚。（微博@朱寶意）

朱寶意女兒恩慈現時身兼平面設計師及模特兒。（微博@THEYKNOW_offical）

做模特兒。（IG圖片）

Fit！（IG圖片）