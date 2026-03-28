56歲陳芷菁曾患血癌　右眼突包紗布惹人憂心︰有機會做第三次手術

現年56歲的陳芷菁（現名陳淽菁，Astrid Chan））是1994年香港小姐參選佳麗，雖未獲三甲，但憑《天地男兒》、《壹號皇庭》等劇集打響名堂，更是TVB金牌司儀之一，至2019年離巢。陳芷菁近年主力從事管理培訓及司儀工作，並擁有 7 項專業資格。今日（28日）她在社交平台公開一張近照，見她右眼包著紗布並戴上墨鏡，由白髮老公大律師張錦榮貼頭陪伴。她透露自己飽受「淚管閉塞」困擾，短短兩個月內已做了兩次手術，且仍未痊癒，隨時要面臨第三次動刀。

陳芷菁2019年離巢TVB。（ig@astridtcchan）

陳芷菁2019年離巢TVB。（tvb.com圖片）

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淚管閉塞兩個月開兩次刀 大律師老公貼身照顧

陳芷菁在IG向網民求助，表示：「有沒有人淚管閉塞？我在兩個月已做了兩次手術，有機會做第三次手術。。。每天用熱敷有效？她表示不想再動手術，並感謝丈夫每次都陪在身邊照顧，冧爆寫道：「還是因為火運😅感恩每次都有『他』的陪伴照顧❤️」袁偉豪亦隨即留言叫她「保重」。

陳芷菁透露淚管閉塞，兩個月內已做兩次手術。（ig@astridtcchan）

仲有機會做第三次手術。（ig@astridtcchan）

4歲患血癌一度命懸一線 13歲隨父移居台灣揭父外遇

陳芷菁人生經歷不少起伏，自己與家人接連患病。她自幼家庭環境不俗，父親曾是電子表廠老闆。不過她4歲時確診白血病（血癌），當時醫生判斷她壽命不長，其後隨父移居台灣，更因揭發父親有外遇大受打擊，一度發高燒命危。當時母親曾向上天祈求以 20 年壽命換她康復，最終病情奇蹟好轉。其後她到加拿大求學，身兼多職戰勝病魔。但 18 歲時母親再婚，令她再度陷入情緒低谷並患上嚴重胃潰瘍。

陳芷菁4歲時確診患上白血病（血癌）。（facebook@陳芷菁）

陪父抗癌 照顧患病母與繼父

陳芷菁近年主力照顧家庭，經歷多位親友離世。她曾陪伴患癌且中風的生父走過人生最後八個月，由洗澡到換尿片均親力親為，父親於 2018 年離世。此外，由於在加拿大的母親患有腦退化症及柏金遜症，繼父亦患有老人痴呆症，她為方便照應，接兩人回港定居。

她曾在訪問中表示自己心態阿 Q，將照顧老人家當成「Me Time」及「陪小朋友玩」。她更大讚丈夫張錦榮心地善良，當年每天清晨六點起床幫外父洗澡、換尿片，現在亦會輪流陪伴兩老打麻將，減輕她的負擔。

陳芷菁透露母親患有腦退化症及柏金遜症，繼父亦患有老人痴呆症，為方便照應，佢決定接兩老由加拿大回港定居。（ig@astridtcchan）

陳芷菁透露母親患有腦退化症及柏金遜症，繼父亦患有老人痴呆症，為方便照應，佢決定接兩老由加拿大回港定居。（ig@astridtcchan）

「學霸」女兒Antonia去年畢業

陳芷菁於2003年與大律師男友張錦榮（Wilson）結婚，兩人於英國舉行婚禮。婚後二人育有一女Antonia，現年22歲。Antonia在加拿大修讀生命科學，去年大學畢業。雖然遺傳了母親的美貌，且曾有人邀約拍戲，但為完成大學而婉拒。女兒曾代表大學到法國參加比賽，志向在於科研，陳芷菁亦相當支持女兒追求個人夢想。

陳芷菁於2003年與大律師男友張錦榮（Wilson）結婚，兩人於英國舉行婚禮。（資料圖片）

陳芷菁曾分享女兒小時候照片，眼仔睩睩好可愛。（ig@astridtcchan）

陳芷菁人生經歷不少起伏，自己與家人接連患病。（ig@astridtcchan）