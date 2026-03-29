鄺潔楹與有米男友現身Art Basel　男方坐擁千萬豪宅為酒吧大亨

TVB女神鄺潔楹（Judy）向來是圈中的「隱形富家女」，除了演藝事業與副業生意搞得有聲有色，感情生活亦非常精彩。近日，Judy 被拍到與拍拖多年的有米男友 Ricky Yung 現身 Art Basel（巴塞爾藝術展），同場還有多位名人好友合照，兩人並肩而行，感情發展穩定，近年更有愈趨高調之勢。

鄺潔楹大露背。（葉志明攝）

鄺潔楹身穿裸粉色抹胸荷葉邊長裙。(ig@judy.kwong)

鄺潔楹以自然姿態扭動上半身，散發著迷人的魅力。(ig@judy.kwong)

鄺潔楹偕男友快閃藝展 穩定交往邁向第6年

相片可見，Judy 當日打扮優雅，身穿白色背心配搭闊腳牛仔褲；而男友 Ricky 則穿上簡約白色 Polo 衫，兩人與設計師林鎮（Michael Lim）等友人於藝術品前合照。雖然兩人未有過份親暱舉動，但大方同框，顯然已進入穩定的社交模式。

感情穩定愈見高調。（小紅書照片）

Judy 與 Ricky 的戀情早於 2020 年曝光，當時兩人已被指發展至半同居關係。多年來，Ricky 不時出現在 Judy 的朋友圈聚會中，包括 Judy 的 29 歲生日派對亦是在男友餐廳舉行，男方更以「廿四孝男友」姿態全程傍實。

胡杏兒老公李乘德（右），Ｃ位為Ricky Yung。（截圖）

男友背景強勁為酒吧界富二代、坐擁400萬辣跑

能俘獲女神芳心，Ricky Yung 的背景絕對不簡單。據知， Ricky 是名副其實的富二代，頗具生意頭腦，在尖沙咀經營酒吧及餐廳生意，身兼多間食肆的老闆，在餐飲業界頗有名氣。 Ricky 家底豐厚，居住在太子道西價值千萬的豪宅。他個人更是名車愛好者，名下擁有多部名貴跑車，當中最為人津津樂道的是一部價值約 400 萬港元 的 McLaren 辣跑。

Judy好少放閃！（IG/@ judy.kwong）

Judy好少放閃！（IG/@ judy.kwong）

感情有望達收成期

隨著兩人感情愈見穩定，外界不時傳出婚訊。雖然 Judy 曾笑言自己仍有「事業心」，但兩人交往多年依然恩愛如昔，加上早已融入彼此的朋友圈，不少網民及圈中好友都看好兩人能修成正果。今次再度合體現身 Art Basel，看來這對金童玉女的感情已到達收成期。

Judy穿起了一件低胸晚裝站在一紮巨型玫瑰花前，十分性感 (ig@judy.kwong)

Judy鄺潔楹女人味十足。（IG：@judy.kwong）