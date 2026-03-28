73歲「靚聲王」張偉文再傳死訊　經理人方俊闢謠公開瘦削近照

73歲「靚聲王」張偉文近日再傳死訊，經理人方俊公開張偉文的近照闢謠。近日有網民聲稱「收到消息」，大爆收到靚聲王張偉文去世的消息，一時間令眾多網民及粉絲憂心忡忡。幸好，經理人方俊即時闢謠，並向傳媒公開張偉文在護老院的最新近況。



早年張偉文曾公開露面。（資料圖片/葉志明 攝）

經理人方俊闢謠公開張偉文近照

從一些片段中可以看到，張偉文雖然較為瘦削，鎖骨深陷，但精神頗佳，面容也飽滿了不少。經理人方俊餵他食蛋撻時，他亦露出笑容，表示想食提子。而方俊亦如照顧小朋友一親切的問：「好唔好食呀？」他又調皮的回答「唔好食」，再吃一口後又回答：「好食！」可見腦筋還是相當靈活。73歲「靚聲王」張偉文壓瘡深至見骨急送院 醫生束手無策暴瘦20磅

有網民「大爆」73歲「靚聲王」張偉文死訊。（截圖）

張偉文早年曾擔任呂珊《友聲有星》嘉賓。（呂珊提供）

方俊張偉文流下開心男兒淚。（大會圖片）

方俊張偉文流下開心男兒淚。（大會圖片）

電影《笑傲江湖》主題曲《滄海一聲笑》，由許冠傑、黃霑及張偉文合唱。（網上圖片）

飽受糖尿病腰患煎熬 幸獲愛徒方俊不離不棄

現年73歲、有「靚聲王」美譽的張偉文，近年健康狀況一直備受外界關注。他早年因飽受糖尿病及腰患困擾，曾多次接受腰椎手術，令體型由全盛時期的「重量級」暴瘦至如今的皮包骨狀態，日常出入亦需依賴輪椅代步。在早年疫情期間，他更不幸確診新冠肺炎，病情一度告急，經多次進出醫院後，最終獲安排入住護老院休養。面對網上不時瘋傳的「病危」甚至「離世」等假消息，幸好有「最忠心徒弟」兼經理人方俊悉心照料。方俊每次面對謠言都會第一時間挺身而出，透過發布恩師在護老院食點心、飲茶的張偉文近況影片來闢謠。兩人情同父子，師徒情深的一幕幕不僅令網民大為感動，亦讓一眾憂心的歌迷放下心頭大石。

今年2月方俊在個人Facebook更新張偉文近況，張偉文依然十分精神！（Fcaebook圖片）

縱橫樂壇逾40載 巨星御用和音奠定天王地位

回顧張偉文逾40年的演藝生涯，絕對是香港流行樂壇的寶貴財富。他於70年代尾參加歌唱比賽入行，出道初期即憑藉磁性低音與完美的轉音技巧嶄露頭角。其首支派台歌《離別的叮嚀》一鳴驚人，隨後的《處處是家鄉》、《心想哭》等經典金曲亦膾炙人口，成為一代香港人的集體回憶。到了80年代中，張偉文選擇轉戰幕後，曾為譚詠麟、張國榮、林子祥、葉蒨文、黎明、郭富城等多位天王巨星擔任御用和音。他參與錄製的和音歌曲高達逾千首，超卓的唱功深受業界及大眾肯定，因而被尊稱為「和音界天王」及「靚聲王」。雖然他近年因身體抱恙而深居簡出，但他對香港樂壇的深遠貢獻與治癒歌聲，依然長存在廣大歌迷心中。