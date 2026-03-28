阿Mo李啟言分享「開」電動輪椅進度　進退自如進步極大

2022年7月MIRROR紅館演唱會發生嚴重大型屏幕墮下事故至今，受重創的舞蹈員李啟言（阿Mo）仍經歷漫長且艱辛的康復治療，他的父親李盛林牧師持續透過代禱信，向外界交代兒子的康復進度，早前他曾提到阿Mo由年初開始嘗試從「手動輪椅」轉戰「電動輪椅」，從最初只能「單一向前」偶爾撞牆，到可「前、後、左、右」移動，花了11星期去磨合。今日（28日）阿Mo在IG上載了一段短片，分享自己「開」電動輪椅的進展！

MIRROR演員會墜屏意外中嚴重受傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）。（IG@momo.lky）

阿Mo的父親李盛林牧師持續透過代禱信，向外界交代兒子的康復進度。（IG@momo.lky）

阿Mo除夕貼新相。（IG@momo.lky）

片中所見，戴上Cap帽的阿Mo坐在電動輪椅上，見他向前、向後操控自如，進展良好！他更幽默地留言道：「Extra motivation to train for driving: To get away from the crowd🫥（練習開車的額外動力：為了遠離人群🫥）」網民紛紛留言為他加油打氣！

片中所見，戴上Cap帽的阿Mo坐在電動輪椅上。（影片截圖）

精神不俗。（影片截圖）

進退自如。（影片截圖）

進退自如。（影片截圖）

進步極大。（影片截圖）

阿Mo爸爸早前透露阿Mo從年初轉戰「電動輪椅」，初次握上電動輪椅的控制桿時，只會「單一向前」，其後開始解鎖技能，從只能衝刺到學會溫柔地「向前」，再到首次獨立完成「向左轉」，緊接著是「向右加」，阿Mo爸爸指「前、後、左、右」這四個方向，阿Mo花了11周去磨合，現時不但學會了「開車」，連 「泊車」都成為了拿手好戲，如今見證阿Mo可熟練地操控電動輪椅，進步極大！

今年2月，阿Mo曾分享用電動輪椅的短片。（影片截圖）