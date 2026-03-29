甘比孭Hermès過百萬全球獨家訂製手袋　只有頂級VIP有機會買到

城中富商劉鑾雄（大劉）太太甘比（陳凱韻）榮升香港女首富後被指身家有700億。近年甘比除了不時現身各大社交場合，一向為人低調和親善的她更積極投入慈善事業，涵蓋教育、基層支援及災害援助。甘比去年更進軍社交平台拍片分享生活兼與網民互動，日前甘比現身巴塞爾藝術展（Art Basel）香港展會，被發現背上Hermès全球獨家訂製的手袋。

一向為人低調和親善的甘比更積極投入慈善事業，涵蓋教育、基層支援及災害援助。（IG圖片）

甘比無論身材或樣貌都保養得宜！（IG圖片）

甘比孭Hermès全球獨家訂製手袋

甘比日前在小紅書分享了前往巴塞爾藝術展（Art Basel）香港展會欣賞藝術畫作的片段，片中可見甘比以啡色西裝外套及闊褲現身，造型時尚又優雅。有不少網民除了大讚甘比的衣著品味，更驚歎她無論身材或樣貌都保養得宜，凍齡力非常驚人。另外，甘比背上的Hermès Constance手袋配有獨特的企鵝圖案，據知手袋是Hermès全球獨家訂製，亦是全球第一個，價值過百萬。

甘比日前在小紅書分享了前往巴塞爾藝術展（Art Basel）香港展會欣賞藝術畫作的片段。（小紅書）

甘比興奮與藝術裝置自拍。

甘比背上的Hermès Constance手袋配有獨特的企鵝圖案。（小紅書）

只有頂級VIP才能享有訂製服務

Hermès全球獨家訂製服務，是品牌頂級VIP才能享有的服務。客戶可自行選擇包款、皮革、顏色、金屬扣及縫線，打造專屬包款。特殊訂製服務分為兩種形式，種是季節性推出的特殊系列，另一種是百分之百客製化的個人服務。據愛馬仕官方的說法，並不會限制什麼人購入，更會讓客戶訂製任何想獲得的商品，然後接往巴黎訂製服務部門評估、報價，而且保證全世界僅此一件。

據知手袋是Hermès全球獨家訂製，亦是全球第一個，價值過百萬。

Hermès全球獨家訂製服務，是品牌頂級VIP才能享有的服務。

甘比曾曬200萬超罕有Hermès手袋

甘比是Hermès的忠實粉絲，過去曾在社交平台曬白色Hermès Faubourg Birkin Bag，價值逾200萬，有錢都未必買到。這個以Hermès巴黎旗艦店櫥窗為設計靈感的Faubourg Sellier Birkin Bag，有「小房子」之稱，是品牌最搶手的款式之一，手袋上的正方形全部都是用人手𠝹出來，做工十分細緻，袋身用上鱷魚皮、牛皮等製成，加上限量製作，絕對是一袋難求。據知此款手袋不但貴價，更至少要在Hermès消費逾千萬才有資格購買，現價約270萬港元。

甘比曾曬200萬限量Hermès手袋，絕對是一袋難求。（小紅書）