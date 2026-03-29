黎明演唱會觀眾席疑起爭執　爆金句「美化」事件獲激讚：真正智者

《黎明 LEON LAI ROBBABA紅館演唱會 2026》日前正式開鑼，除了獻唱經典歌曲外，黎明更向每位入場粉絲送上紅蘿蔔手燈，隨即成為城中熱話。他風趣解釋：「大家係咪好想知道點解係紅蘿蔔呢？ 咁多年嚟，大家都好鍾意送嘢俾我，但係你哋係冇問過我想唔想要㗎。所以今日，我送返個紅蘿蔔俾你哋，冇得唔要，等你哋知道嗰個感受。」至於大家最關心的金句環節，黎天王當然沒令大家失望，在星期5晚的個唱中，黎明就以「自由講理論」成功化解觀眾席上的爭執，展現過人智慧。

《黎明 LEON LAI ROBBABA紅館演唱會 2026》3月22日晚於紅館揭序幕。（公關提供）

黎明船長Look好靚仔。（公關提供）

觀眾席爆爭執 黎明金句「美化」

黎明個唱連日來吸引不少圈中人捧場，當中包括有「天下第一關」稱號的金牌公關鄭紹康，他在Threads分享現場視頻，並寫道：「尋（噚）晚睇黎明演唱會，現場有觀眾響座位起爭執，Leon 果然見慣風浪」。

有「天下第一關」稱號的金牌鄭紹康，日前與郭羨妮一齊去看黎明演唱會。（threads圖片）

黎明與觀眾傾偈時，觀眾席傳來爭執聲。（threads截圖）

爭執聲引起黎明注意。（threads截圖）

從片中所見，當時一身帥氣船長Look的黎明正坐在台上與觀眾傾偈，期間觀眾席突然傳來爭執聲，引起黎明注意，但他處變不驚，望一望向聲音來源，然後一面淡定，並以溫柔聲線說：「噓！唔緊要，我繼續講。佢有佢講，我有我講，自由講，冇問題！」引來全場笑聲，成功用金句化解緊張氣氛，也可見黎明轉數極快。

黎明處變不驚。（threads截圖）

黎明直言：「佢有佢講，我有我講，自由講，冇問題！」（threads截圖）

黎明爆金句「美化」事件。（threads截圖）

網民大讚：真正智者

網民看了視頻後紛紛留言，大讚黎明是「真正智者」：「Leon真係好正, 簡單幾句就美化左件事，又搞笑，我真係搞唔掂」、「勁正。。。EQ超高，自由講」、「有平和和幽默的心態，才能像黎明一樣化解一切負面情緒」、「好正，話俾你聽乜嘢叫做以柔制剛」、「leon真係大師級 四両撥千斤」、「Leon好有智慧，好值得香港人學習」。

網民留言。（threads截圖）

網民留言。（threads截圖）