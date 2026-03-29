71歲林建明打羽毛球前街頭仆倒雙膝擦損　嘆年紀大：身體係弱咗

現年71歲的「大姐明」林建明去年自爆大病兩個多月，需接受中西醫結合治療及調理，康復不久，近日又不幸再發生意外！昨日（28日）她在社交平台透露在尖沙咀街頭仆倒，雙膝擦傷流血，傷口面積頗大，不少網民看後都大喊心痛。

林建明今年71歲。（Facebook/@林建明）

林建明在Facebook分享處理傷口時的影片，見她一身運動服坐在長櫈上，一臉愁容看著「血淋淋」的傷口，大嘆：「成個腫呀！」但表現得相當鎮定，她中氣十足地向友人還原事發經過，笑著自嘲意外是因為「行路唔專心」而絆倒。而身旁友人則小心翼翼地為她處理傷口，貼上大塊止血膠布。林建明寫道：「在尖沙咀 某島酒店對開嘅行人路PK ！😔😎」、「行路真係要專注，香港的路很多都凹凸不平，昨天就PK 了！ 🤪🥹」

原本打算去打羽毛球，點知唔小心意外仆倒。（Facebook/@林建明）

兩邊膝頭擦損晒！（Facebook/@林建明）

行路PK！（Facebook/@林建明）

真係要專心行路。（Facebook/@林建明）

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分心踢到高位仆倒

林建明今日接受《香港01》訪問時透露，事發於周四中午，當時她正前往尖沙咀的YMCA打羽毛球。她憶述謂：「坐港鐵落車，經過半島酒店對開行人路行去YMCA，望對面文化中心，諗點可以過到呢邊……點知地下有個位高咗少少，腳Kick一Kick就成個人伏喺地下，完全係意外！左腳好痛，連條褲都爆咗，穿咗個窿。」

休息一會後，林建明自行起身，確定能走動便先行前往YMCA接受治療。她直言這並非首次發生類似意外，提醒大眾：「行路時諗緊嘢，冇專注望地下，大家要小心。」至於傷勢情況，林建明表示目前每日塗藥水，康復情況理想。她慶幸地說：「唔使打破傷風針，好在骨冇整親裂同骨折，主要係皮肉。」

傷口面積頗大，幸大姐明透露康復進度理想。（受訪者提供）

去年感冒醫大半年 抵抗力轉差致體弱

除了今次意外，林建明去年亦大病一場。她解釋原因是2025年3月去酒樓吃飯時，在衣衫單薄的情況下被冷氣對正吹襲，結果冷親導致感冒反覆，前後醫治了大半年才好轉。她感嘆：「我哋呢個年紀感冒都可大可小，唔似以前好快好返。現在仍要調理，成日覺背脊好寒，身體係弱咗，抵抗力差啲要鍛練。」

意外片段曝光後，引來大批網民留言關心，紛紛送上祝福：「大姐明，保重身體，祝早日康復」、「Take care 大姐明」、「大姐明，小心啲呀」。

林建明去年患感冒，斷斷續續中西合璧醫咗大半年。（Facebook/@林建明）

林建明係開心果。（Facebook/@林建明）

林建明跟資深傳媒人丈夫曾展章於1993年結婚，目前處於半退休狀態，享受人生。（Facebook/@林建明）

林建明跟資深傳媒人丈夫曾展章於1993年結婚，目前處於半退休狀態，享受人生。（Facebook/@林建明）

佈景板擊中頭部 從此患抑鬱焦慮症

林建明於1973年參加麗的電視主辦的《沙灘小姐選舉》獲得冠軍入行，並曾拍攝過多部電影，當中《社女》的剃光頭造型令人驚艷。林建明其後加入TVB《歡樂今宵》，在趣劇「蝦仔嗲哋」飾演「大白鯊」與盧海鵬飾演「矇豬眼」成歡喜冤家；林建明後期轉投亞視主持節目《今日睇真D》，同樣是代表作。

林建明的身體多次亮紅燈，2001年她工作中被佈景板擊中頭部，更因此患上抑鬱焦慮症；2015年又因腦部有多個動脈瘤接受微創手術，幸現已痊癒。她亦曾因情緒病痛苦而成立「心晴行動慈善基金」，直至術後為保健康才退任主席。林建明跟資深傳媒人丈夫曾展章於1993年結婚，目前處於半退休狀態，享受人生。

16歲選美時候的林建明。（Facebook/@林建明）

至今仍活力十足。（Facebook/@林建明）

林建明圈中人緣好，經常與一班老友記聚會。（Facebook/@林建明）