正義女神｜佘詩曼邀文頌嫻出山　許惠菁代父宣傳：佢呢套特別努力

《正義女神》率先在內地播出，星期一（30/3）亦終於在香港TVB開播。今日（29/3）佘詩曼和一眾演員出席《正義女神》宣傳活動，令人驚喜的是，劇中飾演「洪思義」的許紹雄（Benz雄）的女兒許惠菁，及文頌嫻亦有出席。



文頌嫻、佘詩曼和許紹雄（Benz雄）的女兒許惠菁接受傳媒訪問。（陳順禎 攝）

佘詩曼主演《正義女神》。（陳順禎 攝）

阿佘視Benz雄如家人 許惠菁探班怕打擾

佘詩曼、許惠菁和文頌嫻接受《香港01》訪問，大談拍攝時的回憶。許惠菁表示，未曾試過一齊與佘詩曼出席活動，但就經常在找爸爸探班，或陪同爸爸出席宣傳活動時見過面。佘詩曼也表示，自己經常到許紹雄家中食飯，所以與許惠菁十分相熟。許惠菁說，曾帶曲奇餅去探班，而佘詩曼也補充：「我記得呀，擺咗喺枱度跟住就慢慢閃走咗。」許惠菁也回答，因為佘詩曼正在睇劇本培養情緒，所以不敢打擾。

佘詩曼主演《正義女神》。（陳順禎 攝）

佘詩曼勁親民，完成訪問後親自走到場外為粉絲簽名。（陳順禎 攝）

文頌嫻出山。（陳順禎 攝）

佘詩曼發功請文頌嫻出山。（陳順禎 攝）

阿佘親自出面力邀 文頌嫻相隔多年終復出

文頌嫻復出拍劇，她接受訪問時透露是受到「佳導」（鍾澍佳總監製）邀請。「因為佢冇我電話，所以就叫阿佘搵我。佢打畀我嘅時候，我已經計劃好聖誕節假期，好急。佢（佘詩曼）又講到個角色好重要。始終我好耐都冇拍劇，我都要溫一溫，當然阿佘都安慰我：『點會唔得啫，你冇揸好耐車但係都識揸車㗎嘛。』」佘詩曼也補充：「我話你睇咗劇本先啦，你會鍾意㗎。」在阿佘努力之下，文頌嫻終於答應演出。

今年49歲的文頌嫻，keep得勁好！（陳順禎 攝）

今年49歲的文頌嫻。（陳順禎 攝）

許紹雄愛女許惠菁代父出席活動。（陳順禎 攝）

許紹雄愛女許惠菁代父出席活動。（陳順禎 攝）

許惠菁開始朝司儀路線進發。（陳順禎 攝）

許惠菁代父出席 承諾保留Benz雄帳號作紀念

許惠菁代父出席劇集宣傳活動，訪問中被問起，會否繼續經營父親許紹雄的社交平台，她回答：「我會嘅，但係，因為其實未知道點樣用佢帳號去同大家互動。但當然我唔會刪，因為我自己都唔捨得，咁睇吓，首先用呢套劇同角色同大家互動咗先啦，因為佢都為呢套劇揸住劇本溫書，都好想畀大家睇到呢一面嘅佢。」

許惠菁開始朝司儀路線進發。（陳順禎 攝）

大爆父親拍劇趣事 讚Benz雄今次最勤力

她又分享：「佢喺屋企不嬲都係收埋自己喺房睇劇本，佢拍咩劇都係，但係睇睇吓劇本又會撳吓iPad，玩吓candy crush呢啲，哈哈，所以點解我覺得佢呢套劇特別努力呢？因為佳導同家姐都有話，冇見過佢玩電話，淨係揸住劇本喺現場睇。」

佘詩曼表示為區分「Man姐」和「言惠知」兩個角色，下了一番苦功。（陳順禎 攝）

造型上有唔同。（陳順禎 攝）