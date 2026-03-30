金燕玲為兩段婚姻喪失自我　與蘇施黃非愛情拒認同性戀：當佢水泡

金燕玲近日接受方健儀網台節目《女人方言》訪問，期間談到自己曾照顧患癌父母，哽咽憶述最難以忘記的一幕；又分享兩度患癌、兩度離婚的心境。金燕玲與蘇施黃相伴20年，不過她至今仍不認為彼此的關係是「愛情」，直認當對方是「水泡」，抗拒承認自己因婚姻觸礁後不喜歡男人而「變孿」。而講到對離婚的體會，金燕玲以過來人身份苦勸女性不可以亂生小朋友、不可以沒工作，更表示：「我就係為咗婚姻，連自己都唔要咗。」

金燕玲近日接受方健儀網台節目《女人方言》訪問。（YouTube@ 女人方言）

罕有由影壇轉戰電視圈 離婚後拍處境劇力求觀眾入屋

大多數藝人由電視台進軍影壇，但金燕玲是少數從影壇走入電視圈的，她於約50歲時拍無綫處境劇《同事三分親》、《畢打自己人》，指當時與第二任丈夫離婚後前路茫茫，突然獲曾勵珍（珍姐）邀請，儘管起初都有點擔心，但覺得拍處境劇日日有曝光，是很好的方法讓觀眾記住，於是就答應。拍《同》劇她頗開心，但去到《畢打自己人》她常常覺得「到喉唔到肺」，中途便決定退出劇組：「我同珍姐講，我唔做喇，你鋪排我死又好乜都好啦。」其後又參與了神劇《天與地》拍攝。

金燕玲是少數由影壇走入電視圈的，她於50歲時拍無綫處境劇《同事三分親》、《畢打自己人》，她指當時與第二任丈夫離婚後前路茫茫，突然獲曾勵珍（珍姐）邀請，覺得拍處境劇日日有曝光，是很好的方法讓觀眾記住。（TVB）

演藝生涯不介意做綠葉 唯獨抗拒刻意「扮後生」

金燕玲的演技一早備受肯定，但入圍或獲獎總是「最佳女配角」，不過她早就不介意沒主角做，甚至30歲時飾演嫲嫲都接受得到，反而最介意一件事：「嗰時工作機會唔多，所以每個機會嚟我都覺得唔緊要，我就去做，搵食嘛，有工作做我都好開心。我從來都唔介意我做咩角色，我反而淨係介意一樣嘢，我好怕扮後生！如果去到而家我71歲，好似《金多寶》，要做60幾歲、要後生啲，我問導演，『你係咪搵第二個人嚟做呀？』佢話『你做！』我反而會覺得……我唔係好buy呢樣嘢，扮後生，好奇怪㗎，你明唔明？」金燕玲坦言初入行時對工作毫無抱負，直至離婚回港後重新開始，她才知道自己要走的路就是好好地做好每一齣戲，只能這樣才有生存空間。

金燕玲的演技一早備受肯定，但入圍或獲獎總是「最佳女配角」，但她早就不介意沒主角做，反而最介意要扮後生。（資料圖片）

兩度患癌學懂體諒照顧者 與阿蘇展現無聲默契

金燕玲先後患上過子宮頸癌和乳癌，很多人會關心她的抗癌歷程，但卻鮮有人問及她在父母患癌時作為照顧者的感受。她指：「我好記得爸爸臨終嗰一日，佢好辛苦喺屋企，辛苦到不得了，佢係上海人，佢成日都用上海話講『死得喇！死得喇！』當佢一路喺度講嘅時候我好難受，因為我唔知道點樣樣，有咩可以做。」她指病人會慌、照顧者一樣會慌，但因著這此經歷，她患癌時反而很知道要如何配合照顧者「阿蘇」蘇施黃：「我哋兩個嘅相處之道就係，大家都識得生病就要入醫院，我哋大家都明白，你都唔知要點照顧我，去醫院最好喇！我試過做緊化療，我喺屋企好辛苦，好似鬼咁樣飄，行幾步去個廳，佢就瞓咗喺廳嘅梳化，佢唔會同我講咁多嘢，因為我都講唔到嘢，又冇嘢想講，總之你飄出嚟見到佢喺度，咁你又飄返入去，盡在不言中，唔使講嘢。佢初初都會想煮啲嘢畀我食，我話唔使喇，食唔落，我自己想食咩我會講誠畀佢聽。我意思係，做一個病人都好緊要，你要去幫照顧你嘅人，你都要理解到做病人唔係大晒，唔係我病我就大晒，鍾意發脾氣，鍾意忟憎，你忟憎都要體諒照顧你嘅人囉，因為佢哋都好慌。」

金燕玲曾試過照顧患癌的雙親，故此患癌時也特別知道如何配合照顧者蘇施黃，展現無聲默契。（fb@蘇施黃）

至今難忘癌父臨終為失禁道歉 哽咽表示：我難受到不得了

金燕玲父母各受癌症困擾五年，她作為家中長女，肩負起照顧責任，所幸情緒沒有「爆煲」，但父親臨終前數月的一幕，令她至今難以忘懷，一講起就哭。她說：「我嗰日喺醫院，佢嗰時已經係最後嗰幾個月，唔可以自理，會失禁，我突然之間肚痛，喺廁所衝出嚟，就見到我爸爸已經失禁，我爸爸係一個幾好樣嘅男人嚟，佢一世人就係一家之主，照顧咗屋企成世，又失禁，佢係咪好難受呢？佢覺得自己都好冇自尊，我知道佢流緊眼淚，我唔敢睇佢，跟住佢就同我講一句，佢同我道歉，我難受到不得了！」金燕玲哽咽續說：「呢個去到我拍《一念無明》嗰部戲嗰陣時，余文樂做我嘅仔，我嗰個角色又係有時會有失禁呢個問題，佢要幫我清理，導演唔知道我有呢個經歷，我話『你可唔可以俾我講對唔住？』將我爸爸同我講嘅說話我講咗出嚟，呢個就係好……好難受，永遠都唔會忘記嘅一個記憶。」

金燕玲講起父親臨終前數月失禁自責的情景，不敢落淚：「佢覺得自己都好冇自尊，我知道佢流緊眼淚，我唔敢睇佢，跟住佢就同我講一句，佢同我道歉，我難受到不得了！」（YouTube@ 女人方言）

拍《一念無明》時，金燕玲碰巧飾演失禁病人，將父親當時的反應融入戲中。（劇照）

兩段失敗婚姻因由 為第一任前夫墮胎、二婚為愛女死頂多年才離婚

訪問中，金燕玲又談到兩段婚姻，以及與蘇施黃的感情。她將第一段婚姻失敗歸咎於太後生，因為她19歲認識前夫、21歲結婚、27歲離婚：「爸爸媽媽從小家教就係女人係好似生出嚟就係為結婚而生存，所以我自細就煮餸好叻，做家務好叻，為屋企付出。但我哋講小朋友、婚姻，如果你生小朋友邊個湊？第一段婚姻我嗰陣時其實有機會可以生兩個小朋友，76年又大肚、78年又大肚，結果因為老公唔要，所以我冇生到，我而家諗返好彩唔要，因為我覺得自己都未夠成熟。」到第二段婚姻，金燕玲是奉子成婚，因為她當時已經36歲，很想要小朋友，所以就結婚了，但其實結婚沒多久她已發現婚姻有問題，只是她為了對小朋友負責一直「死頂」。

金燕玲分享兩段婚姻失敗對自己的啟示。（YouTube@ 女人方言）

苦勸女性勿亂生仔及經濟獨立：我為婚姻連自己都冇咗

她亦以過來人身份，苦勸廣大女性兩件事：「我覺得自己嘅經歷，我好希望share出去畀所有女性朋友，第一就係小朋友唔可以亂生，真係要考慮你自己作為一個Mother，我只可以代表女性講，我唔可以代表男性講，邊個嚟湊呢？我今天另外一樣嘢我好驕傲嘅就係，雖然我最後都離婚，但係我對個女嘅照顧，一手一腳湊到15歲，後尾因為爸爸嘅外遇，佢唔處置嗰樣嘢，我已經去到50歲，牽涉到如果我再唔出嚟做嘢，我生存唔到，我係因為呢個原因，我先至要離婚。我要離婚其實佢一歲、幾歲我已經可以離婚，我作為一個Mother，我要去負責，因為係我自己要生嘅，所以到今時今日，我同個女嘅關係係好close，我而家今天都同個女講，你一定唔可以唔工作，唔可以冇自己收入！因為我就係為咗婚姻，連自己都唔要咗。好多時婚姻唔work就係因為呢啲因素，我唔可以講永遠係人哋嘅問題，自己都有問題。」

她亦以過來人身份，苦勸廣大女性不要亂生小朋友，以及一定要有工作和經濟獨立，坦言：「我而家今天都同個女講，你一定唔可以唔工作，唔可以冇自己收入！因為我就係為咗婚姻，連自己都唔要咗。」（YouTube@ 女人方言）

失婚前路茫茫獲阿蘇表白 獲愛女支持跨越心理關口

金燕玲兩度與男人結婚，但後來她與同性的阿蘇成為人生伴侶，方健儀問這個轉變對她有什麼啟示，她二話不說：「冇啟示！」她指當時回港後前路茫茫，跟阿蘇打麻將後，阿蘇竟向她表白：「佢覺得我好淒涼，話有冇搞錯，人做呢行你做呢行，做得你咁淒涼？錢又冇乜都冇，幾廿歲人撞到咁嘅情況，佢睇到我stuck咗喺一個咁嘅處境，可能就係吸引到佢，於是乎佢就Approach我，就話『我好鍾意你，我覺得你好慘，我想照顧你。』我真係覺得『咩事呀？我同你打吓麻將，咩事呀？你覺得我有咁嘅傾向抑或點樣？』佢話唔係，我純粹覺得你好慘，佢就話我想整一個屋企畀你，你就可以有地方住，咁你返嚟香港，你冇工作咪唔使驚囉，唔使驚交租。」

談到阿蘇的「追求」，金燕玲指自己跟對方打牌，但阿蘇竟突然說覺得她很淒涼，想給她一個家，但她清楚自己絕非同性戀，當時也十分疑惑：「我真係覺得『咩事呀？我同你打吓麻雀，咩事呀？你覺得我有咁嘅傾向抑或點樣？』」（fb@蘇施黃）

金燕玲當時心想「有冇咁嘅人呀？有冇咁著數？」不過她亦跨不過心理關口，要求只做朋友，然而阿蘇要她做其伴侶，金燕玲考慮期間諮詢了女兒意見：「有一日我就同我個女去散步，我就同我個女講，跟住落嚟我會同你講啲嘢，你講畀我聽你嘅諗法，我淨係諮詢佢一個人，我問完佢之後，佢冇講嘢，我話『你講，唔緊要，你講咩都得，你講得㗎喇，你總之心裏面諗咩你就講。』佢話『I felt very awkward to talk about it.（我覺得講這些很突兀。）』咁我就話『me too（我也是）』，我就真係貪圖佢會整一個地方畀我住，我真係需要一個地方，係呢樣嘢吸引我，佢話呢個人真係會好似佢講嘅咁樣照顧你咩？我話我又唔知喎，佢係咁講，佢話如果你需要嘅，佢又真係會照顧你嘅，咁你咪去囉。」

在金燕玲考慮要不要接受阿蘇的要求時，她諮詢了女兒意見，女兒第一反應是覺得突兀：「I felt very awkward to talk about it.」（IG圖片）

坦白關係為求容身之所 抗拒被標籤為同性戀：當阿蘇係水泡

金燕玲從來不隱瞞，自己接受阿蘇純粹只為一個容身之所、貪圖有人照顧自己，但她也十分抗拒被當是同性戀者：「之前我一路都喺度拗緊呢個攣唔攣，佢話因為我同你一齊，人哋睇你會係我嘅partner，人哋會當你係攣，我話『咁我最多係半個攣啦。』（方健儀：你都係有少少抗拒。）我抗拒！我非常之抗拒！我真係唔係因為離婚唔鍾意男性，跟住鍾意咗女性，我唔係吖嘛！我到而家都唔係吖嘛！」被問是否當阿蘇是水泡，金燕玲非常坦白：「絕對係當佢水泡！」她指最初與阿蘇及其同性戀朋友約會時，自己也很不舒服，幸好阿蘇從不勉強她，對她好到不得了，她亦坦言與阿蘇關係至今已長達20年，讓自己及身邊朋友大跌眼鏡：「眼鏡都跌爛晒，我冇諗過會同依個人，結果而家時間長過我兩段婚姻，我冇諗過。」

金燕玲從不隱瞞自己為求容身之所才選擇阿蘇，亦強調抗拒被當作同性戀：「我非常之抗拒！我真係唔係因為離婚唔鍾意男性，跟住鍾意咗女性，我唔係吖嘛！我到而家都唔係吖嘛！」被問是否當阿蘇是水泡，金燕玲非常坦白：「絕對係當佢水泡！」（fb@蘇施黃）

斷言非愛情卻相伴20載 感激阿蘇兌現承諾用愛感動

她果斷表示自己對阿蘇一定不會是愛情，表面上笑言：「我成日望住佢，你又矮又肥，我都唔知做咩同你一齊。」但內心她卻覺得阿蘇有一顆善良的心，只是從外表看不出來，惟有從經年累月的相處中，她切切實實感覺到一件事：「一個人愛惜一個人，佢係點樣take care你，我哋嘅關係……係兩個非常之獨立嘅人住喺一間屋，有200%嘅自由，從來出街唔需要問過對方，我可以形容為一個……係用『舒服』兩個字嚟形容我而家嘅關係，點解我可以同佢咁耐。」金燕玲指，儘管大家是獨立個體，但每晚食飯時又會互相分享當日的生活，「呢個係從來喺我過去兩段婚姻，過去嘅男人又好，從來未試過有一個人咁樣，同我會大家分享大家啲嘢。」在訪問最後，她感謝阿蘇用美麗的愛去感動自己，對當初的承諾說到做到。