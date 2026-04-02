正義女神｜劉倬昕反串「高成彬」內地走紅 謙虛回應:多謝佳導相信

由佘詩曼等人主演的新劇《正義女神Themis》早前在中國內地平台率先播出，帶來了追劇熱潮。劇中主角演出固然出位，但近期在個案「高成彬天台殺人案」中14歲少年犯高成彬的扮演者劉倬昕演技亦獲得內地網民大讚，意外爆紅！

正義女神1-5分集劇情｜佘詩曼陳煒法庭開戰

劉倬昕反串做少年犯，在內地得到廣泛留意。（陳順禎 攝）

獲網民大讚「好奸」 親回爆紅感受：好開心大家鍾意

劉倬昕早前（29/3）出席《正義女神Themis》宣傳活動，她接受《香港01》訪問時，表示未意識到自己「爆紅」的現象：「暫時喺香港未播，就未有，但係喺內地有睇啲社交媒體，見到佢哋剪輯咗精華片段出嚟，見到自己個樣都覺得⋯⋯佢哋係咁講『高成彬好奸呀！』我都好開心佢哋鍾意我。」正義女神｜劉倬昕26歲反串14歲男犯爆紅 碩士兼運動健將背景曝光

《正義女神》台前幕後出席宣傳活動。（陳順禎 攝）

曾贏真人騷卻無人問津 感激總監製鍾澍佳信任提拔

說來有趣，其實劉倬昕在2021年就已經加入TVB，一開始她多是飾演一些很配角的小角色，甚至乎大多數都是「無名閒角」。今次在劇集開首就有發揮空間，她在訪問就多次提及到，多得鍾澍佳總監製予機會和指導。談到，回想起這些年的努力和今次的成功，會否有種「努力終於被看見」的感覺，她就十分謙虛，回答：「之前我參加一啲節目，鬥唔瞓覺嘅節目，其實我勝出咗，但係都未太多人關注到。今次做呢個角色，其實係個角色幫咗我，個角色令好多人認識我，知道一定有好多人都一定比我做得更加好，咁但係佳導（鍾澍佳）相信我，我就一定要盡全力做到最好，所以暫時有呢個反應，我自己都開心嘅。」

她亦表示，知道有很多演員，藝人從演超過10年才有一個好角色，自己實在不敢說因這次角色而自滿。

26歲劉倬昕反串14歲少年犯。（TVB圖片）

26歲劉倬昕「反串」飾演14歲少年「高成彬」。(《正義女神》截圖)

劉倬昕。（TVB圖片/《正義女神》）

劉倬昕（陳順禎 攝）