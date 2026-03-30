正義女神1-5分集劇情丨佘詩曼與陳煒法庭開戰、許紹雄遺作飾法官

《正義女神》是由鍾澍佳監製、潘漫紅、譚廣源編審的全新輕鬆動作喜劇，3月30日起逢星期一至五晚上八時三十分播映。劇集主要演員有佘詩曼、譚耀文、陳煒、周嘉洛、許紹雄、馬貫東、蔣祖曼、戴祖儀等。本文將會介紹這部劇的每集劇情劇透及演員介紹。

《正義女神Themis》演員人物關係圖

《正義女神Themis》演員人物關係圖 电视剧正义女神@Weibo

《正義女神》第1-5集劇情

《正義女神》第一集 (03/30) 天台殺人案-8歲小童謀殺案

某大廈天台遊樂場發生了一宗令人揪心的悲劇，年僅八歲的小童胡宇澤不幸墮樓身亡。被控謀殺的疑犯竟是殿堂級大狀高淑樺的十四歲兒子高成彬，這宗案件由法官言惠知負責主審，成為全港焦點。適逢高等法院常任法官陳官舉行榮休晚宴，本已計劃正式宣佈由言惠知接任其要職，卻因針對言惠知的負面傳聞流出，導致晉升程序被迫暫緩執行。

庭審出現轉折，高成彬由最初的緘默改為選擇答辯，其母高淑樺隨即向法庭申請延後審訊，務求爭取時間尋找更多有利證據，而言惠知最終亦批准了這項請求。然而，這項決定卻被她在律政司任職的丈夫邱光正過於冒險。正當一切看似重回正軌，言惠知滿懷希望準備出席晉升宣誓儀式之際，一個足以扭轉局勢的震撼消息卻在此刻突然傳來！

（《正義女神》劇照）

《正義女神》第二集 (03/31) 屋苑刀砍姊妹案

言惠知法官匆忙趕赴事發現場，驚見胡宇澤的親生母親蘇麗慈正手持利刃挾持著高成彬，場面驚心動魄，局勢幾近失控……時光飛逝至一年後，這宗慘劇改寫了言惠知的人生軌跡，她毅然放棄了平步青雲的升職機會，主動申請調職至少年法庭，更因此與律政司丈夫邱光正離婚。工作嚴謹的言惠知在新的工作環境中，與行事風格輕鬆隨性的裁判法院法官們顯得格格不入。

海濱公園內一名渾身鮮血的青少年姚振銘，主動向路過的裁判官鄭邵文自首，坦承自己親手砍傷了姊姊與妹妹。姚振銘的父親認定兒子是因為不滿姊姊長期獲得長輩偏愛，出於妒忌才動殺機；與此同時，辯方律師程睿燊則主張以姚振銘有精神問題作為核心抗辯理由。感化官鄭邵玲在深入了解家庭狀況後，卻發現這對姊弟平日感情深厚。言惠知決定打破慣例，要求鄭邵文以證人身份上庭作證，務求讓姚振銘在法庭上親口真相……

（《正義女神》劇照）

《正義女神》第三集 (04/01) 離島三害案

鄭邵文在處理一宗家暴案時，不自覺勾起童年的沉痛回憶。當年他與姊姊鄭邵玲常遭親母毒打，鄭邵玲為護弟不惜大義滅親。此次鄭邵玲期盼鄭邵文的判決可以讓施暴的父親付出代價，豈料案件發展出現變數……鄭邵文最終的判決令姊姊深感不解，兩人的姊弟關係隨即降至冰點。

同時，一宗三名離島少年在山頭活埋同學的惡行，交由法官言惠知審理。大狀高淑樺為其中一名被告辯護，堅稱三名少年只是受島上惡霸卓飛唆擺才作惡，真正的幕後主謀應是卓飛。隨著案件展開，言惠知與高淑樺再次於庭上針鋒相對，兩人都同時憶起當年因蘇麗慈母子而起的種種往事……

（《正義女神》劇照）

《正義女神》第四集 (04/02)離島三害案

「離島三害案」的調查取得突破，尋回的兇器上意外發現了卓飛的DNA。法官言惠知隨即著手追查這位「第四名疑犯」的下落，並在感化官鄭邵玲的協助調查下，揭開了令人震驚的背後內情。當案件重返法庭，經過言惠知與檢控官林雅晴連番嚴厲追問，這宗冷血案件的殘酷真相終於在眾人面前徹底曝光！

言惠知在宣讀判詞時語重心長，直指正是家長的盲目包庇，才導致犯罪少年一錯再錯；坐在一旁的高淑樺聽出這番言論的用意，心情愈發鬱悶。另一方面，邱光正的女兒邱天雪一心想當和事佬，試圖促成父親與言惠知破鏡重圓，結果卻事與願違。高淑樺突然接到保鏢的緊急報告，指兒子高成彬離家後不知去向，頓時令她陷入極度恐慌。

（《正義女神》劇照）

《正義女神》第五集 (04/03)少女殺嬰案

言惠知負責審理一宗盜竊案，沒想到被告竟是當年意外開槍擊斃蘇麗慈的警員何偉迪……何偉迪多年來一直深陷愧疚，終鼓起勇氣前去探望蘇麗慈留下的遺孤芳芳，並藉機向言惠知打聽當年案件背後的真相。與此同時，鄭邵文的母親冼勵梅因涉嫌「碰瓷」假裝車禍敲詐而被控上法庭，鄭邵文對此感到顏面無存，然而冼勵梅卻表現得毫無悔意！

另一宗案件發生在凍肉店，現場赫然發現一具初生嬰兒的屍體，女店主的女兒麥珊珊隨即被控以殺嬰罪。面對嚴厲指控，麥珊珊卻堅決拒絕透露嬰兒親生父親的身份，令主審裁判官洪思義深覺案件背後另有隱情。到了胡宇澤的忌日，言惠知獨自前往現場拜祭，卻在該處與高淑樺狹路相逢……

（《正義女神》劇照）

《正義女神》演員

佘詩曼 飾 言惠知(Quinn)

佘詩曼飾演言惠知(Quinn)。（TVB）

譚耀文 飾 邱光正(Ivan)

譚耀文飾演邱光正(Ivan)。（TVB）

陳煒 飾 高淑樺(Alex)

陳煒飾演高淑樺(Alex)。（TVB）

周嘉洛 飾 鄭邵文(Edgar)

周嘉洛飾演鄭邵文(Edgar)。（TVB）

許紹雄 飾 洪思義(C.Y.)

許紹雄飾演洪思義(C.Y.)。（TVB）

馬貫東 飾 程睿燊

馬貫東飾演程睿燊。（TVB）

蔣祖曼 飾 鄭邵玲(Amber)

蔣祖曼飾演鄭邵玲(Amber)。（TVB）

戴祖儀 飾 林雅晴(Theo)