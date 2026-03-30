丁子朗「一男戰四女」像被選中的幸運兒：真係有韋小寶嘅感覺

藝人丁子朗與陳山聰日前（28日）於內地一商場出席短劇《青霧》首映兼見面會，當日現場人頭湧湧，不少市民都與兩位來個近距離接觸，首度挑戰短劇市場的兩位，在接受《香港01》訪問時直言新鮮感十足。雖然《青霧》已經話題性強，但是另一部劇《天選之子的煩惱》的反應更大，一向勇於挑戰的丁子朗，這次首度涉足短劇賽道，竟然表示在劇中享受「韋小寶」級數的待遇，周旋於四位美女之間，連他自己都忍不住直呼：「好幸運！」

藝人丁子朗與陳山聰日前內地一商場出席短劇《青霧》首映兼見面會。(胡凱欣 攝)

當日現場人頭湧湧，不少市民都與兩位來個個近距離接觸。(胡凱欣 攝)

《青霧》首映兼見面會。(胡凱欣 攝)

藝人丁子朗與陳山聰日前內地一商場出席短劇《青霧》首映兼見面會。(胡凱欣 攝)

丁子朗表示在劇中享受「韋小寶」級數的待遇。(胡凱欣 攝)

「一男戰四女」 丁子朗變身韋小寶？

丁子朗在訪問中透露，另一部名為《天選之子的煩惱》的短劇，特別之處在於其「男頻」視角，他在戲中周旋於四位美女演員（包括：郭珮文、陳若思、林木婷子及尤佳）之間，甚至有被四女同時取悅的戲份。他笑稱這套劇是從男性視角出發，讓觀眾了解女性世界，自己更像是被選中的幸運兒：「我有少少嗰個韋小寶囉，真係有韋小寶嘅感覺！因為其中一個劇情係好搞笑，佢哋四個女仔一齊嚟取悅我，討好我，我就覺得話自己真係個編劇諗得好。」雖然被美女簇擁，但丁子朗爆料拍攝現場其實非常吵鬧，甚至驚動導演要大家安靜一點才能專心工作：「導演都不知幾次嗌大家幾次叫不如安靜啲，Focus拍嘢咁樣。」

丁子朗變身韋小寶。(胡凱欣 攝)

丁子朗爆料拍攝現場其實非常吵鬧，甚至驚動導演要大家安靜一點才能專心工作。(胡凱欣 攝)

熱度破3000萬 丁子朗：留言鬧得愈狠愈開心

談到作品表現，丁子朗興奮地透露該劇上線首日熱度已衝破 3000 萬，讓他非常感恩。比起數據，他更在意網民的即時互動：「因為每一集呢都有幾十個留言，有甚至啲誇張劇情嗰幾集呢，重點嗰幾集有百幾個留言嘅。真係啲人真係鐘意劇情，咁所以我覺得短劇有一個趣味性就係好易互動。」

丁子朗興奮地透露該劇上線首日熱度已衝破 3000 萬。(胡凱欣 攝)

對於被標籤為「韋小寶」，丁子朗認為這只是一個趣味的切入點，最重要是能透過短劇這種新興形式，與不同地區如大灣區甚至海外的觀眾建立連結。緊接其後，他亦會參與「中劇」《他心不難測》，看來丁子朗已準備好在現代韋小寶的路線上，繼續開拓他的短劇王國。