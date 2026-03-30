鄧一君明年回流香港　談當年明星夢只想演靚仔：對挑戰演技沒興趣

現年49歲的「香蕉仔」鄧一君，自2005年淡出幕前轉戰保險界後，生活一直低調。近日他接受YouTube頻道《威哥會館》訪問，罕有分享他演藝生涯中的幾段關鍵經歷。



移居海外陪女升學明年正式回流

鄧一君為陪伴女兒升學，已移居海外多年。他在訪問中透露，隨著女兒明年入讀大學，他計劃回流香港定居，他表示：「明年我會返番嚟香港，留在香港唔再飛，因為阿女入大學，我可以將啲時間俾返自己，我要我嘅事業創另一個新高峰。」他希望能憑藉多年經驗回饋影壇，有意客串演出或舉辦分享會，為培育新一代盡一分綿力。鄧一君強調，這一切均屬義務性質，純粹出於對電影圈的熱愛。

鄧一君表示自己明年會將重心移回香港。（影片截圖）

重視學業曾推掉唱片合約

當年憑《記得...香蕉成熟時》走紅，鄧一君曾面臨人生交叉點，由於身高及娃娃臉限制了戲路，他曾考慮轉行做歌手。恰好當時台灣滾石及EMI唱片均有意簽他做歌手，但做歌手與自己的學業有衝突，他最終選擇完成大學學業，放棄做歌手。他強調：「唔讀書係一個大問題，我成日覺得一個人呢，係唔可以唔讀書。」當鄧一君完成學業後，原以為還有機會做歌手，但沒想到已錯過最佳時機。後來轉投TVB發展，同樣留下不少代表作。

鄧一君1994年憑《記得....香蕉成熟時》楊醒波一角獲提名香港電影金像獎最佳新演員獎。(網上圖片)

鄧一君不想因做歌手放棄學業。（影片截圖）

鄧一君原本打算完成學業後再做歌手，可惜已過黃金時機。（影片截圖）

認發明星夢對挑戰演技冇興趣

談及昔日在TVB的演藝生涯，鄧一君曾在《烈火雄心》中飾演智障人士「劉海寶」一角，但鄧一君坦言當年對這個角色感到抗拒，甚至直認曾有「明星夢」，只想出演「靚仔」的角色。他坦白表示：「我唔係嗰種好鍾意發揮演技，挑戰難度角色，我淨係鍾意，有錢賺、睇吓明星、有啲Fans嗌吓你，出嚟攞吓彩、威吓、發吓明星夢，我諗住係咁……」

鄧一君（右）曾在《烈火雄心》中飾演智障人士「劉海寶」一角。（《烈火雄心》劇照）

鄧一君直認曾有「明星夢」，只想出演「靚仔」等角色。（影片截圖）

與古天樂WhatsApp保持情誼

提到同古天樂的「兄弟情」，鄧一君回憶因張國榮點名「兩古一鄧」而留意到古天樂，再因合作一見如故，更爆料當年一齊沉迷打機。雖然，如今古天樂貴為影壇大亨，兩個人鮮有見面，但一直透過WhatsApp聯絡：「我覺得好朋友唔需要成日見，我就算唔好話佢呀，我身邊好多圈外好朋友，大家都有家室，有幾可見呀？大家知道近況安好，大家祝福大家，其實已經好好。」鄧一君還透露曾執導一部由古天樂、鄭秀文等好友零片酬義演的短片，可惜因利益衝突問題，至今仍「收埋櫃桶底」。

鄧一君談到與古天樂一見如故。（影片截圖）