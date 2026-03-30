鄭健樂Rocky曬疑似新歡合照再炒車　性感女激動澄清：朋友都不是

現年58歲的鄭健樂（Rocky）早前傳出與崔碧珈的緋聞，兩人因健身結緣，更將社交平台的狀態改為「與Anita Chui交往中」。不過崔碧珈澄清與鄭健樂只是「好好好好好嘅朋友」，更向他大派「好人卡」。昨日（29日）Rocky在IG分享了與女生的親密放狗照，疑似有「新歡」。

鄭健樂附有一個頗親密的女生合照。(ig@rockychengofficial)

鄭健樂疑似有「新歡」。(ig@rockychengofficial)

Rocky疑似「新歡」勁性感

這位疑似「新歡」名叫唐菲，社交平台上有大量性感照，而IG的備注自稱瑜珈教練及資深私人健身教練，亦有客串過《愛．回家之開心速遞》。合照曝光後，當大家都以為Rocky覓得新歡，可惜劇情峰迴路轉，唐菲今日（30日）在IG的限時動態公開與Rocky的對話截圖，並激動表示：「大家唔好再問同騷擾我！」更指：「本人同此人無任何關係，朋友都不是。」

唐菲在社交平台有大量性感照。（IG圖片）

唐菲喜愛以性感造型示人。（IG圖片）

唐菲曾客串過《愛．回家之開心速遞》。（劇集畫面）

唐菲激動叫Rocky刪掉合照

在唐菲分享的截圖中，Rocky在IG分享了兩人放狗時拍攝的合照並標註了女方。當唐菲問及為何作出此舉動，Rocky表示已將兩人的合照加到IG動態精選。唐菲立即激動回應表示：「麻煩Del晒我地合照同你d highlight 🙌🏻 我唔想喺你IG度出現 請給我尊重🙏🏼」、「你這樣對我造成困擾」、「我唔想出現係你任何社交平台 麻煩你Del晒去」。另外，翻查Rocky的IG，已經將合照及動態精選全部刪掉，並在現時動態轉發唐菲的帖文，並寫道：「請各位唔好再問及騷擾女方🙏🏼」。

唐菲激動叫Rocky刪掉合照，更指與Rocky朋友都不是。（IG圖片）

翻查Rocky的IG，已經將合照及動態精選全部刪掉，並在現時動態轉發唐菲的帖文，並寫道：「請各位唔好再問及騷擾女方🙏🏼」。（IG圖片）

Rocky疑似再度炒車惹熱議

Rocky經歷崔碧珈事件後再次由疑似有新戀情，到被女方發文割席，引起大批網民熱議。有網民在Threads轉發截圖，指Rocky疑似再度炒車，吸引大批網民留言：「揸機自拍又話唔熟」、「流量密碼」、「從此不再相信愛情」、「當代男女關係真係好複雜😩」、「陰公，睇到都想喊，rocky加油」、「憑實力單身」、「一齊去放狗，影晒相都話唔係朋友？不過男都癲，出一次街要擺highlight😂」。

ocky經歷崔碧珈事件後再次由疑似有新戀情，到被女方發文割席，引起大批網民熱議。（threads）