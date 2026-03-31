谷德昭44歲女友林子萱步入高齡產婦階段　出Po苦惱問：雪卵唔雪卵

現年60歲的谷德昭與44歲的女友林子萱（KiKi）拍拖超過20年，兩人早有協議「不結婚不生子」，但依然無損感情，一直以來互相扶持走過高山低谷，感情更是十分穩定。然而，隨著林子萱步入高齡產婦階段，昨日（29日）突然在社交平台分享一段影片，苦惱問：「雪卵唔雪卵」，未知是否思想改變，有意生育下一代？

谷德昭近照激瘦，塊面冇晒肉，滿臉皺紋，健康惹關注。（ig@koktakchiu）

谷德昭比女友林子萱大16年，但無礙感情發展，拍拖逾20年一直好恩愛。（ig@she_is_kiki_）

二人拍拖多年，曾結伴睇容祖兒演唱會。（網上圖片）

步入44歲的生育抉擇：雪卵唔雪卵？

林子萱在IG分享了一段獨自乘坐飛機商務客位的短片，片中的她神情苦惱，並在畫面中打出「雪卵唔雪卵」的白配粉紅字句，似乎正為是否保留生育權力而感到猶豫不決。她在片中從大袋裡取出耳機、糖果及空氣淨化盒，隨後一邊飲汽水一邊看書，並留言表示：「唔想傾偈，好想傾偈？哦！吓！唉！嗯……Don’t ask me questions kinda Day🤫」。

林子萱突然出Po苦惱問：「雪卵唔雪卵」。（ig@she_is_kiki_）

林子萱今年44歲，已步入高齡產婦階段。（ig@she_is_kiki_）

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積極人生盼「生命改變生命」

其實兩日前，林子萱才感性發文提到自己對事業與生命的熱誠。她透露自己已走訪超過327間學校，背後全靠愛、人與人的接觸及一個超級團隊支持。她坦言：「有啲目標好想完成，有啲熱誠希望唔好俾個世界改變！」面對外界對她耐性的懷疑，她更以「Wounded healers（受傷的醫治者）」自居，強調自己雖然錢不多，但心裡有兩團火，希望能「生命改變生命」，續寫道：「我個心感受到好多生命有改變、唔知你哋明唔明呢？唔係KPI 係真human 有 being」。

林子萱感性發文提到自己對事業與生命的熱誠。（ig@she_is_kiki_）

希望以「生命改變生命」。（ig@she_is_kiki_）

由娛樂圈轉型瑜伽導師 曾與谷德昭共渡病榻

林子萱早年以歌手、模特兒及演員身份入行，曾演出《Y2K前的暑假》及《一屋兩家三姓人》，亦曾為多首歌曲執筆填詞。近年她已淡出幕前，成功轉型為瑜伽導師，並取得專業資格。近年她更做了動感社區創作總監，不時落區教親子瑜伽，又教小朋友跳舞，化身活力大使，形象正面。

不過相比起工作，她是谷德昭女友的身份更為人熟悉。林子萱剛出道不久已經和谷德昭傳緋聞，不過遭到二人一致否認，直到2006年谷德昭經歷家中巨變，二人的情侶關係才逐漸浮面。多年來二人互相扶持，多年前林子萱曾因爾蒙失調導致頸部腫脹，又受全身濕疹困擾，個人情緒深受影響，當時谷德昭一直陪伴在側，陪她抗病，照顧周到。

林子萱早年以歌手、模特兒及演員身份入行，曾演出《Y2K前的暑假》及《一屋兩家三姓人》，亦曾為多首歌曲執筆填詞。（ig@she_is_kiki_）

林子萱曾受濕疹困擾。（ig@she_is_kiki_）

近年她已淡出幕前，成功轉型為瑜伽導師，並取得專業資格。（ig@she_is_kiki_）

近年她已淡出幕前，成功轉型為瑜伽導師，並取得專業資格。（ig@she_is_kiki_）

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谷德昭近年健康惹關注

近年輪到谷德昭的健康狀況引起大眾關注。現年60歲的谷德昭，早年曾有「肥谷」之稱，雖然年前為健康減肥近50磅，但去年底被拍得與林子萱到紅館欣賞張學友演唱會時，身形明顯消瘦、雙頰無肉。片中見他全程手持拐杖借力，步履蹣跚且身體微微前傾，老態盡現的模樣與過往判若兩人，健康狀況令人憂心。儘管外界傳聞不斷，林子萱當晚仍緊隨其後，展現出一貫的貼心照顧。

去年7、8月谷德昭亦不時分享工作照，當時塊面仍有啲肉。（ig@koktakchiu）

谷德昭行路彎晒身。（抖音@Hello哥在香港）

谷德昭瘦咗好多。（抖音@相遇香港娛樂）

谷德昭同女友睇張學友演唱會。（抖音@香港Jason X）