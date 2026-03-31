《愛‧回家》群姐人氣高有酒樓騷　參加歌唱比賽奪冠實力不容忽視

近年許思敏憑TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》中的「群姐」一角彈起，大受觀眾歡迎，人氣急升。人氣升當然也有好處，就是會多了不少出商演的機會。最近有酒樓搞了一個「勁舞金曲夜」，一圍枱12人只需要＄4680，有野食有酒飲，更可以聽到許思敏、劉錫賢、李錦聯、彭梓嘉等人唱歌！

「群姐」許思敏憑搞笑爽朗的形象成功入屋。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

許思敏從影近40年。（影片截圖）

有酒樓搞「勁舞金曲夜」。（Threads圖片）

群姐混血身份年青時極靚

深受觀眾及網民喜愛的許思敏，年青時美貌混血兒身份令人驚嘆，原來群姐英文更相當不錯，曾拍過不少西片。她曾在接受訪問時謙稱，陪兒子拍教育電視意外被相中繼而入行，一直安守本分演好師奶媽媽等角色。許思敏育有三子，大仔Penny活躍於社交網，之前更爆料群姐有1/8俄羅斯血統。

許思敏親兒PENNY驚爆群姐原來係混血兒。（IG：@inspenny）

群姐許思敏與親兒PENNY。（IG：@inspenny）

群姐許思敏婚後育有三名兒子。（IG：@inspenny）

群姐參與歌唱比賽奪冠

至於唱歌，群姐一向有一手！她曾與Penny母子檔現身歌唱比賽，Penny在IG分享合照，拿著高音譜號獎盃笑得燦爛，開心留言：「即係咁， 我喺BNI商會嘅第五屆唱出好聲音參加比賽，除咗自己獨唱之外，有一個親子組，我膽粗粗問下大會，可唔可以唔係搵仔女，搵我阿媽，都係親子啫，獨唱唔知入唔入到決賽，不過親子組先拔頭籌攞到冠軍，都係托群姐鴻福。#群腳母子#問誰領風騷」

群姐許思敏與兒子PENNY參加親子組歌唱比賽，勇奪冠軍。（IG：@inspenny）