張敬軒韓國遇意外棚架倒塌壓毀座駕　幸遲到保命：架車total loss

張敬軒今日（30日）出席化妝品牌活動，閉關數月籌備新碟的他，自爆因為過年吃多了而發福不少，由中碼變到要著大碼，雖然外表完全看不出來，但體重已飆升至人生高峰，半個月前磅重時達80幾公斤，比之前65公斤肥了足足十幾公斤，他笑言：「睇唔到先慘呀！即係肥咗喺啲……好難搞嘅地方囉。」軒仔早前去了韓國拍新歌MV，臨回港前遇到驚魂，金屬棚架倒塌在他原本準備要坐的座駕，剛好他遲到10分鐘才避過一劫！執返身彩的他表示：「飛到返嚟就覺得『哎呀，咩都唔緊要，做嘢辛苦啲或者係有時市道唔好，點都唔緊要，最緊要係平平安安囉。』」

張敬軒與廖子妤、陳蕾出席化妝品牌活動。（陳順禎攝）

張敬軒閉關數月後出席品牌活動，自爆肥了十幾公斤，完全看不出。（陳順禎攝）

座駕被十幾噸金屬棚架壓至Total Loss

軒仔憶述當時情況：「我哋喺韓國約咗個朋友，即係最尾我哋拍完嘢啦，咁諗住見下面，去玩下啦。我哋叫咗部車接我，之後我原本係原定要 12 點上車嘅，但我遲咗少少，就發生咗件咁嘅事。」相中所見棚架完全壓倒在車上，他指畫面影到的只是1/4部份，後面還有更多鋁架，相信達十幾噸，他又說：「部車係Total Loss嘅！」幸好朋友落了車抽煙才沒有受害，自己對逃過生死驚魂相當感恩，但一到場見到眼前坍塌的棚架亦嚇呆，之後更要以有限英語跟韓國警察錄口供。今次事件後，他更覺平日要多做對社會有益的事和善事，相信「舉頭三尺有神明」，同時意會到要珍惜眼前人，所以一落機就找父母吃飯，笑言：「我阿媽係第一時間就出嚟攞 Credit 囉，話『梗係啦！我過年有幫你去拜神呀！』」

張敬軒在韓國遇上意外，他原本要坐的座駕被倒塌的金屬棚架壓至全毀，幸好他剛巧遲到10分鐘，逃過一劫。（陳順禎攝）

張敬軒展示意外現場照片。（陳順禎攝）

執返身彩的張敬軒，更覺要珍惜眼前人，以及平時要多做善事。（陳順禎攝）

與BLACKPINK、asepa團隊拍MV驚訝百萬轉一個景

軒仔今次去韓國拍MV，被問會否跟當地藝人合作，他笑指：「暫時我哋今次個 Budget 用晒喇。」他透露MV團隊早前剛拍完BLACKPINK和asepa，自己都好奇亞洲頂級女團拍一個MV要幾錢，結果令他超震驚：「譬如話拍快歌，咁就有四五個景啦，要轉景、排舞嗰啲，100萬港幣一個景！係一個景，未計Crew，咁即係話如果一首歌入面大家數到有五六個景的話，嗰度就係六七百萬喇。（問：咁你用咗幾多個景？）零，我哋轉嗰啲景唔使搭㗎，好似觀光片咁囉。」他得悉原來BLACKPINK的新MV花了1200萬，被問會否以此為目標，他拍一拍身旁的經理人：「經理人，聽唔聽到呀？」