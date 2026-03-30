張曦雯拍親熱戲遇口臭男　馬貫東成嫌疑人：如果係我可直接同我講

張曦雯（Kelly）一向形象大方高貴，不過最近她作客導演葉念琛的訪談節目時，竟然罕有地大爆拍攝現場的「重口味」秘聞。張曦雯在訪問中提到，曾經與某位男演員拍攝親密戲份時，對方竟然帶著一股濃烈的「口氣」，讓她在鏡頭前要保持深情、鏡頭後卻要屏息以待，表現極具專業精神。

馬貫東今晚現身紅磡出席無綫熱播劇集《正義女神》宣傳活動。（陳順禎攝）

網民展開「大搜查」

節目播出後，網民隨即展開「大搜查」，細數近年曾與張曦雯有過親熱戲的男藝人。當中馬貫東竟不幸成為頭號嫌疑人。今日（30/3）馬貫東現身紅磡出席無綫熱播劇集《正義女神》宣傳活動，就事件接受《香港01》訪問時表示：「其實我睇完佢嗰節目，我第一時間係有自我檢查一下，自己對住塊鏡望一望，睇吓有冇問題，望吓關唔關自己事。」

馬貫東親自回應「有自我檢查」

馬貫東續說：「佢有講嗰個男藝員好nice，但平時我對人就唔係好nice，但如果真係我，我又真係想問佢喺幾時嘅事，我真係唔知。因為好似體臭一樣，自己聞慣咗，自己係冇感覺。不過我同佢拍親熱戲前，我都有噴口腔噴霧同食香口膠。（網民話你，你有冇壓力？）咁又冇嘅，如果真係我，佢其實都可以直接同我講，因為我同佢乜都講。」