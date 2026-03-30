張敬軒巡演撞期恐缺席英皇騷正爭取改期　預告2027孖王菀之開騷

張敬軒（30日）出席品牌活動，預告今年會出碟、開show，將重點放在音樂，其他事前先放一邊。先講出碟，他透露已經錄製好新專輯，新歌很快推出，又表示：「呢張唱片我覺得係我過去呢十年，我自己最滿意嘅唱片。無論喺狀態、成個過程，都係好『煎熬』嘅，因為我開始改唱法呀，所以我覺得今次張唱片有啲聲係以前未試過嘅。」至於開騷，他已有兩、三個Show正在計劃當中，最睇重是跟香港中樂團的合作，目前仍就檔期拉鋸當中，場地方面，他指現時有很多新的表演場地，要視乎製作需要，因為中樂團有80多個樂手，「其實個台會好細囉，咁我哋就會想搵一個……係咪紅館呢？或者係其他地方呢？我哋都諗緊而家。（問：會唔會挑戰啟德？）做中樂團有啲難，我又唔想抌晒班樂手喺個台後面，跟住自己衝出嚟「T台」嗰度玩，但係始終同中樂團合作，佢係一啲藝術性高啲嘅Show，所以佢未必好適合一啲『Mass Market』（大眾化市場）嘅做法。」

張敬軒（30日）與廖子妤、陳蕾出席化妝品牌活動。（陳順禎攝）

張敬軒（30日）與廖子妤、陳蕾出席化妝品牌活動。（陳順禎攝）

張敬軒已有兩、三個Show正在計劃當中，最睇重是跟香港中樂團的合作，目前仍就檔期拉鋸當中，因為中樂團有80多個樂手。（陳順禎攝）

張敬軒預告今年會將重點放在音樂，透露已經錄製好新專輯，新歌很快推出，又表示：「呢張唱片我覺得係我過去呢十年，我自己最滿意嘅唱片。無論喺狀態、成個過程，都係好『煎熬』嘅，因為我開始改唱法呀，所以我覺得今次張唱片有啲聲係以前未試過嘅。」（陳順禎攝）

張敬軒韓國遇意外棚架倒塌壓毀座駕 幸遲到保命：架車total loss

有望2027年再合體王菀之 回應英皇家族騷名單冇份

日前軒仔在王菀之的《王菀之演唱會 合體 澳門站》與對方合體，更突襲抱起對方，更取笑她：「你又重咗！」二人合唱《手望》讓觀眾回憶不斷，軒仔直言上次兩人一齊開騷已是10年前的《The Magical Teeter Totter》演唱會，他覺得也是時候重聚：「如果2027年唔開的話，下個十年我都6張（60歲）喇！咁大家應該喺一啲……唔使點樣郁嘅場景見到我哋，哈爾移動唔到，所以我諗成事機會都高。」至於英皇娛樂5月的「家族Show」《25+英皇群星演唱會》，被問籌備進度時，軒仔說知道同事已進入最後定案階段，談到有粉絲買5月4日的門票後，才發現演出名單沒有他，因而感到失望，他安慰粉絲：「唉，大家稍安毋躁。」

日前軒仔在王菀之的《王菀之演唱會 合體 澳門站》與對方合體。

軒仔直言上次兩人一齊開騷已是10年前的《The Magical Teeter Totter》演唱會，他覺得也是時候重聚，否則再等十年就已60歲，笑言到時：「哈爾移動唔到」。

至於英皇娛樂5月的「家族Show」《25+英皇群星演唱會》，談到有粉絲買5月4日的門票後，才發現演出名單沒有他，因而感到失望，他安慰粉絲：「唉，大家稍安毋躁。」（陳順禎攝）

英皇騷撞正海外巡演積極度期 籲買飛歌迷「On Hold」先觀望

他坦承確實未必能夠參與今次家族Show，目前正積極協調當中，解釋：「因為我舊年1月開完澳門Show，其實我哋個『Dahlia』系列係無行過香港站，後來主辦好好，Release返個Right（版權）出嚟，我哋可以行Tour。所以其實我哋舊年已經Schedule晒今年會有少部分 Overseas嘅Private Show，亦都會有一啲公開賣票嘅Tour。但係呢，因為啟德個場地好難攞期，大家都知，所以公司個25周年Show攞到期嘅時候，我已經Schedule好晒，因為都係黃金檔期，『五一黃金週』嘛，其實已經schedule好晒，所以而家我自己呢邊，同嗰邊主辦調動緊時間，但其實人哋都好陰功，因為對方都係要book場，而家一路爭取緊。」他直言自己是公司一份子，所以無論開幾多場，他都一定會支持，亦很想參與，故此仍持續爭取中，但也借機向歌迷表示：「如果真係我啲Fans，或者好著重睇我而買票嘅朋友呢，可能大家on一on hold先，等我進一步通知。」他指因為原定演出檔期橫跨黃金周，故4號及尚未公布演出單位的3號一樣撞期，「成個黃金週我原本都唔喺香港，而家調返啲期睇下得唔得，希望得啦。」

他坦承確實未必能夠參與今次家族Show，因為去年已定好今年會做《Dahlia》巡演，日子撞到正，目前正積極爭取改期，也借機向歌迷表示：「如果真係我啲Fans，或者好著重睇我而買票嘅朋友呢，可能大家on一on hold先，等我進一步通知。」（陳順禎攝）

被指似插畫海報上「羅賓」 爆笑回應：呢個唔係美少女戰士咩？

由於今次英皇演唱會的海報並非大合照，而是找插畫家畫圖，有粉絲就投訴找不到張敬軒，即使找到都並不是在「C位」，他笑言：「我都搵咗自己好耐。（問：你覺得個擺位有無問題？）擺位無問題呀，Do姐教落，我企喺邊，邊度咪係中間囉。我無刻意，但其實我而家都唔係好Sure邊個係我，我無特登去問，我問過兩個，我以為騎白馬嗰個係我，佢哋好似又話唔係，我要搵個畫家問下。」有歌迷指插畫上方中間坐在月亮上的便是張敬軒，因為酷似「羅賓」，他笑說：「羅賓？月亮上面個羅賓係乜嘢事呀？羅賓係紅色、綠色、黑色喎。」看完記者展示的照片後再笑謂：「呢個唔係《美少女戰士》咩？Sailor Moon呀？唔係啩？我諗有啲誤會，以為我係羅賓漢，羅賓漢同羅賓差百幾二百年喎，羅賓係蝙蝠俠嗰個，羅賓漢就係打家劫舍、劫富濟貧嗰個，我未做到羅賓漢住，我做住『羅賓』先啦。」他又疑惑這個「羅賓」造型可能是公司Marketing一部份，表示：「 呢單嘢唔係我跟開，我畀公司演唱會部個電話你問啦，哈哈。」

由於今次英皇演唱會的海報並非大合照，而是找插畫家畫圖，有粉絲就投訴找不到張敬軒，即使找到都並不是在「C位」，他笑言：「我都搵咗自己好耐。（問：你覺得個擺位有無問題？）擺位無問題呀，Do姐教落，我企喺邊，邊度咪係中間囉。」又不諱言不知道海報上哪一個是自己。（陳順禎攝）