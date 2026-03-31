施明逝世｜與李家鼎離婚不帶恨　傳男方多番要求復合：我唔知點答

藝人施明傳出噩耗，於本月21日因肺炎離世，享年74歲。施明來自演藝世家，前夫為演員及武術指導李家鼎，二人於1977年結婚，婚後育有李泳漢與李泳豪兩個兒子，但兩人在1994年選擇離婚，雖然兩人分道揚鑣，但卻不帶有仇恨，即使離婚後，李家鼎依然對施明與兒子照顧有加，施明曾坦言做不到「再見亦是朋友」，因為現在只有親人的情。

藝人施明傳出噩耗，於本月21日因肺炎離世，享年74歲。

施明當年拍戲時不太懂人情世故，又「無知、百厭」，所以被人欺負，但幸好有李家鼎幫手出面擺平。（李泳豪＠weibo）

因工作與李家鼎結緣

施明早年現身香港開電視《開工大吉77》接受苑瓊丹訪問時，曾透露讀書時曾學跳舞、功夫，入行即成為「打女」，亦因工作與李家鼎結緣：「當年我拍戲都好無知、好百厭，不太懂人情世故，有啲人就蝦我，李家鼎出面幫我擺平件事。到底佢係睇中我先幫手，定係佢真係咁正義呢，要問番佢先知喇，但係好多人都話佢係好幫手，最終佢都幫咗我幾次。」期後二人婚姻出現問題，施明亦突然消失幕前：「因為當年兩個仔都拍戲，要搵個地方比佢哋專心讀書，所以去咗美國五年，當年呢個決定真係好勇敢，依家諗番都好驚。」

施明早年現身香港開電視《開工大吉77》接受苑瓊丹訪問，憶述與李家鼎結緣。

獨帶兩子闖美生活

回憶昔日飄洋過海，落機沒有親友接濟，膽粗粗打電話予胡金銓導演求助：「其實我同佢都唔熟，當年佢話我嗰樣唔適合拍戲，所以冇合作過！但人生路不熟，唯有求吓人啦，之後佢話叫我住幾日酒店，因為佢要返台灣做身體檢查，返嚟介紹我開工。點知等咗成個月都冇聲氣，最終帶埋兩個仔出唐人街行吓，撞到另一個導演，見到華人真係好開心，佢話我知原來胡金銓死咗，我成個月都冇買報紙，乜都唔知！」為愛兒讀書，施明放下身段從新出發，美國試鏡爭角色拍廣告、電影配音賺錢，加上「鼎爺」補貼維持生活。

施明視鼎爺為家人。

拒絕復合 直言「再見亦是朋友」太難

有指李家鼎當時曾多番要求對方復合，但卻遭到施明拒絕，甚至他曾飛到美國要求與施明復合但依然不果。訪問中，施明也講到：「苑仔問我有冇諗過復合，我都唔知點答，有冇諗過都答唔到，至於佢有冇明示暗示，我唔知㗎！我份人糊糊塗咁，有時講到白都聽唔清楚㗎，我唔係詐癲扮傻，一向都係傻傻地。佢係我前夫，再見做番朋友？我做唔到，但佢又係我嗰仔嘅爸爸，咁即係親人囉。」