施明逝世｜傳不滿新抱而沒有被邀請出席李泳豪婚禮　關係近乎決裂

藝人施明今日（31日）傳出死訊，兒子李泳漢證實其消息。施明因肺炎搶救無效，於21日離世，享年74歲。施明有兩名兒子，分別是李泳漢及李泳豪，李泳豪2022年時與台灣女友Agnes結婚，但當時李泳豪的婚禮沒有邀請施明及李泳漢出席，有傳是施明不滿Agnes而令母子關係決裂。

施明因肺炎離世，享年74歲。（fb@施明）

李泳豪結婚，大孖李泳漢同媽媽施明都未有出席。（電視截圖）

李泳豪婚禮沒有邀請施明及李泳漢

當年李泳豪與Agnes一拍即合，拍拖兩年多便決定結婚，二人於2022年正式共諧連理，但媽媽施明及哥哥李泳漢沒有出席婚禮，而爸爸李家鼎則有出席並且對新抱「有讚冇彈」。有指施明對Agnes有微言，是因為得悉Agnes與李泳豪同齡，她希望李泳豪婚後可以為李家開枝散葉，不過她認為Agnes已屬高齡產婦，故她建議李泳豪再觀察下先。

有傳施明對細新抱有微言。（ig@drift_greg）

家庭照獨欠李泳豪同太太。（facebook圖片）

李泳豪堅持己見同Agnes愛得痴纏

但是，李泳豪「愛情至上」，沒有理會施明的意見及反對，堅持與Agnes共賦同居，繼續愛得痴纏。之後李泳豪便與施明及李泳漢的關係變得疏離，彼此幾乎不再聯絡，就連當日決定結婚都沒有通知二人。據悉施明是看報道才知道李泳豪要結婚，李泳豪並沒有邀請她和李泳漢出席註冊儀式，這都令施明又嬲又傷心，更經常以淚洗面，母子關係近乎決裂。

有傳施明與李泳豪決裂因為老婆Agnes。(ig圖片)