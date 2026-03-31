古天樂於科大被野生捕獲親自揸機拍Reels　網民感羨慕：想睇成品

現年55歲的影帝古天樂入行多年來，不僅積極參與幕前演出，更不惜工本投資電影製作，致力推動本港電影發展，為行業注入新血。年初上映的電影版《尋秦記》好評如潮，亦令古天樂人氣再度爆紅，近期更進駐社交平台Threads貼地與網民互動。昨日（30日）有網民在香港科技大學捕獲古天樂，親自揸機拍Reels，隨即引起網民熱議。

現年55歲的影帝古天樂入行多年來，不僅積極參與幕前演出，更不惜工本投資電影製作，致力推動本港電影發展。（資料圖片）

古天樂於科大被捕獲

昨日有網民在Threads分享於香港科技大學野生捕獲古天樂的片段，並留言寫道：「係UST見到有隊crew拍野，佢除口罩個下，我成個人嚇到呆咗… 佢係唔係…..？？」如片中可見，古天樂帶上Cap帽及太陽眼鏡，以一身低調全黑造型示人，手上更親自拿著手機拍攝，而同場亦有4位青春美少女。

昨日有網民在Threads分享於香港科技大學野生捕獲古天樂的片段。（Threads）

脫下口罩原來係古天樂！（Threads）

古天樂親自揸機拍Reels

有大批網民看到片段後，都忍不住表示驚訝又驚喜：「古生親自拍reels」、「好想睇成品」、「我真係冇諗過我返返下學會見到古天樂😭🥹」、「古生揸機Cam man🤣」、「正喎，居然係古天樂」、「OMG 真係佢？！」、「身材好到年輕人咁fit」、「咁都俾你見到古天樂羨慕」、「古生仲要揸cam😭」。另外，有眼利的網民看到古天樂手上拿著最新型號的手機，相信是為新手機拍攝宣傳：「拎住部s26ultra 拍廣告啦🤣」、「睇黎應該係幫三星手機拍promoting嘅片😂」。

有大批網民看到片段後，都忍不住表示驚訝又驚喜。（Threads）

網民表示好想睇成品！（Threads）