郭藹明妹妹猛料背景遭起底成就超卓　顏值不輸家姐甜爆笑容獲激讚

現年61歲的影帝劉青雲與1991年港姐冠軍，58歲的老婆郭藹明在1998年結婚至今踏入27年，夫妻倆多年來一直恩愛如昔，經常出雙入對，是圈中出名的模範夫妻。早已淡出幕前的郭藹明甚少公開露面，作風一向低調，生活十分貼地。郭藹明憑清麗脫俗的美貌與出塵獨特的氣質成為網民心目中的女神。近日一段郭藹明選港姐時的賽後訪談片段於網上出土，這段昔日片段曝光後，郭藹明的妹妹意外搶走當年一眾得獎佳麗風頭，獲網民激讚靚女。網民目光聚焦了在郭藹明妹妹的顏值之上，郭藹明妹妹當時留著一頭微捲長髮，五官清秀且氣質清純，笑起上來勁甜。網民激讚郭藹明妹妹不輸港姐三甲。

郭藹明和劉青雲於拍攝《大時代》時結緣。(《大時代》劇照 )

劉青雲與郭藹明以及張鳳妮合照。(fb圖片)

鏡頭轉向郭藹明妹妹，原來同家姐一樣咁靚女。（threads截圖）

同樣是學霸成就超卓

據《東周刊》今日的報道指郭媽媽從事美容產品代理享譽業界，她的兩名女兒同樣成就出眾。郭藹明妹妹名叫郭藹欣（Ann），與家姐郭藹明一樣擁有高學歷，成就更威過家姐。她在南加州大學商業稅務專業碩士畢業，更於美國加利福尼亞州取得註冊會計師資格。郭藹欣現時是國際級會計師事務所羅兵咸永道的合夥人，在稅務與稅務科技服務領域擁有逾20年的經驗，她的專長是轉讓定價及稅務科技的應用。郭藹欣又與一班志同道合的好朋友，在香港賽馬會組成「勝利加冕團體」，並購入賽駒「輕功猛男」，至今獲得兩次頭馬的佳績。另外，她曾擔任香港傷健策騎協會的榮譽秘書，為慈善出心出力。

郭藹明妹妹笑容甜美。（threads截圖）

郭藹明妹妹顏值出眾。（threads截圖）