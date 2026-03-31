袁詠儀食相曝光盡顯率真爽朗個性令人驚訝　網民大讚零包袱夠真實

現年54歲的張智霖 (Chilam) ，與同齡的老婆袁詠儀 (靚靚) ，於1992年因為拍攝電影《邊城浪子》認識，到94年公開戀人關係，由拍拖到2001年結婚至今，多年來一直十分恩愛，是圈中出名的模範夫妻。兩人的寶貝囝囝張慕童已長大成人了，今年即將踏入20歲，他們夫妻倆就有更加多二人世界的甜蜜時光，閒時拍拖，經常出雙入對，有影皆雙。日前他們夫妻倆就拍拖去欣賞藝術盛事Art Basel Hong Kong。

張智霖袁詠儀素顏賀新年。(袁詠儀小紅書)

袁詠儀與張智霖昔日合照。(抖音影片截圖)

袁詠儀幾近素顏靚得出眾

日前有不止一位網民於社交網分享了在中環置地廣場一家西餐廳偶遇張智霖與袁詠儀的照片。其中一名網民以「香港中環神仙偶遇！和袁詠儀張智霖同框啦」為標題，發文寫道：「和閨蜜去香港看巴塞爾展，逛到精疲力盡在中環置地吃午餐，居然偶遇了袁詠儀和張智霖這對神仙夫婦！本人顏值絕了，還超級友好，主動喊朋友幫我們拍了合影，全程溫柔又親切，瞬間被圈粉～」大讚袁詠儀與張智霖的靚樣和人品。相中他們夫妻倆與博主及其友人坐在餐桌前合照，臉露親切笑容，淡妝得幾近素顏的袁詠儀靚樣十分出眾。

袁詠儀與張智霖在這家西餐廳用餐被偶遇。(L@小紅書)

袁詠儀與張智霖在西餐廳用餐被偶遇。(是香香的感覺@小紅書)

食相曝光盡顯率真爽朗個性

另一名網民就貼出了袁詠儀與張智霖在該餐廳用餐時的照片，寫道：「他們不知道自己是明星啊？商場大廳吃飯，哈哈，感覺張智霖和袁詠儀不知道自己是明星。」當時袁詠儀正在大口品嚐美食，開懷大吃的模樣盡顯率真爽朗個性，豪邁又真實，一點不造作，完全沒有偶像包袱，只顧享受美食，令網民大感驚訝。網民紛紛都留言讚他們身為明星卻貼地得如普遍市民，都是正常人。