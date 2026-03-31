星二代龐景峰遭劉溫馨狠飛後落魄住工廈　日打三份工去公廁沖涼

錢小豪與郭秀雲的兒子，兼「鋼鐵大王」後人龐傑繼子龐景峰（Andrew），明明是星二代，但近日卻被爆生活窮困潦倒，與女友劉溫馨分手後要寄住朋友的工廈單位、由於要共用廁所兼環境惡劣，因而去公廁沖涼，更要一日打三份工，目前甚至欠債50萬！

星二代龐景峰近日被爆生活窮困潦倒。（IG@andrew.pong）

傳跟母親郭秀雲鬧翻冇豪宅住 與劉溫馨分手後再被趕出愛巢

35歲的龐景峰當年在韓國出道，又回流香港做跳唱歌手、武打演員，惜星途發展平平，上報幾乎都是緋聞，早前更與女友劉溫馨分手。根據《東周刊》報道指，年前他跟母親郭秀雲鬧翻，搬離司徒拔道2,700呎豪宅，失去家庭的「大水喉」支持。其實郭秀雲曾澄清自己從未棒打鴛鴦，指：「我第一次見劉小姐（劉溫馨）就係喺周刊封面，先知同個仔傳拍拖，但實際未見過面，Andrew亦未帶過返屋企，所以又點存在不滿意？況且個仔都30歲，只要佢自己揀就得，唔好次次都傳到阿媽黑面反對至會分手，我唔想呢啲花邊新聞關我事！」

有指郭秀雲曾反對龐景峰與劉溫馨交往，但郭秀雲就強調絕不存在棒打鴛鴦，自己不過問兒子感情事。（IG@andrew.pong）

龐景峰過往居住的2700呎豪宅好有空間感。

七師傅曾到龐景峰與郭秀雲居住的大宅作客，激讚玩到唔捨得走，更指「退休生活就想這樣過！」（IG@master_qi_xian_yu）

不過報道指拍拖期間龐景峰一直咬緊牙關打三份工養家，惟早前劉溫馨毫無預警下提出分手，更將他狠心攆出兩人同居的愛巢，令他一度無家可歸。被問到分手原因是否被女方「嫌窮」，Andrew回答有弦外之音：「我希望唔係啦，我唔可以代答⋯⋯我相信佢唔會咁諗嘅。」他堅持君子分手不出惡言，但坦承雙方曾為金錢發生爭執，並指女方突然下逐客令：「佢決定想我離開，我尊重佢，所以即時要搵地方。因為本身一齊住，即時要搬出嚟，係會比較麻煩嘅。」

對於是否被劉溫馨嫌窮狠飛，龐景峰說：「我希望唔係啦。」但坦承當初分手被下逐客令，短時間內搬走十分倉卒。（資料圖片）

蝸居舊工廈去公廁沖凍水涼 狂做三份工跳樓搵命搏

突然被狠飛兼流落街頭，Andrew最後只能無奈寄居於朋友的舊式工廈單位。據報道指該單位相當簡陋，冇獨立廁所需要與人共用，公廁的花灑甚至沒有熱水供應，堂堂富三代竟然屈就在如此惡劣環境，景況令人唏噓！為了維持生計並照顧相依為命的愛犬Soda，Andrew現時每日直踩12小時打三份工，早上做網媒記者，下午去鰂魚涌經營的武術道館教班，再兼顧抖音直播。為了賺錢，他早前接拍護髮廣告時甚至不顧危險親身上陣表演跳樓、跳車等高危特技，絕對「搵命搏」！

突然被狠飛兼流落街頭，Andrew最後只能無奈寄居於朋友的舊式工廈單位。據報道指該單位相當簡陋，冇獨立廁所需要與人共用，公廁的花灑甚至沒有熱水供應。（IG@andrew.pong）

為了維持生計並照顧相依為命的愛犬Soda，Andrew現時每日直踩12小時打三份工。（IG@andrew.pong）

為了賺錢，他早前接拍護髮廣告時甚至不顧危險親身上陣表演跳樓、跳車等高危特技，絕對「搵命搏」！（IG@andrew.pong）

為了賺錢，他早前接拍護髮廣告時甚至不顧危險親身上陣表演跳樓、跳車等高危特技，絕對「搵命搏」！（IG@andrew.pong）

孭50萬周身債自食其力 生父錢小豪不聞不問

除了失戀外，Andrew原來更債務纏身，認真是屋漏兼逢夜雨。他向記者大爆早前與朋友合資7位數開辦武術特技學校，押上超過200萬身家，但目前仍欠債50萬。面對財困，他澄清自己並非外界想像般富有，指雙親離婚後自己已甚少跟爸爸錢小豪接觸爸爸：「佢冇養大我，連我讀邊間中學同大學都唔知！」儘管小時候靠繼父提供優質教育，可以讀國際學校、出國留學，但他深明長大後不可能再用繼父資源，必須靠自己，所以即使痛苦也只能捱下去。

Andrew向記者大爆早前與朋友合資7位數開辦武術特技學校，押上超過200萬身家，但目前仍欠債50萬。面對財困，他澄清自己並非外界想像般富有。（IG@andrew.pong）

龐景峰指雙親離婚後自己已甚少跟爸爸錢小豪接觸爸爸：「佢冇養大我，連我讀邊間中學同大學都唔知！」（資料圖片）

曾遭誣告強姦勒索700萬 慘痛經歷練就超強抗壓底子

其實星二代這個身份，為Andrew帶來的往往是弊多於利。除了讀書時期遭同學欺凌，他更自爆中學時在美國曾遭屈辱，被一名華裔女子誣告強姦並遭拘留，對方家人更獅子開大口勒索700萬港元！幸好當時繼父龐傑出錢出力，動用龐家資源聘請大律師，最終將他救出。Andrew憶述在羈留所的4日極度恐慌，又凍又冇得沖涼，或許正是因為經歷過這種地獄式磨練，如今屈居工廈沖凍水涼，對Andrew來說已經算不上是什麼大苦難。