何超盈女兒舉辦首個個人藝術展 屢獲獎項作品曾亮相巴黎及美國
撰文：董欣琪
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已故賭王何鴻燊四房長女何超盈（Sabrina）在2019年與細8歲的哈佛學霸老公辛奇隆（Thomas）結婚，婚後誕下一女「荷包蛋」辛千覓（Audrey），生活變得低調，甚少公開露面。不過近年何超盈重回公眾視野，不時出席慈善活動，近日2026年香港藝術週（Art Week Hong Kong）盛大舉行，原來她的愛女辛千覓亦舉辦了首個個人藝術展覽，相當犀利！
何超盈女兒舉辦首個個人藝術展
年僅6歲的辛千覓日前於亞洲國際博覽館第十一屆兒童書展期間，舉辦了個人首個藝術展覽「Galleria Audrey Rose」，她更獲「最佳兒童藝術大獎」，展覽匯聚22幅原創作品及動態數碼創作，包括油粉彩、水彩、拼貼及畫布等，據知辛千覓過往屢獲藝術獎項，作品曾先後亮相巴黎羅浮宮卡魯塞爾廣場及波士頓美術館，去年7月亦曾在北京舉行展覽。除了何超盈親臨開幕現場之外，仁濟醫院前主席嚴玉麟的千金嚴紀雯（Carmen）、林建岳謝玲玲的千金林心兒都有捧場！
何超盈近年在藝術界深耕
年紀細細的辛千覓已相當出色，相信離不開媽媽的極高藝術造詣及培養。何超盈2013年畢業於香港大學藝術系，其後曾進修MBA課程，2024年在美國紐約大學斯坦哈特學院（New York University – Steinhardt）畢業，取得博士學位。近年何超盈成立超盈文化有限公司，現為保利拍賣（澳門）有限公司董事兼行政總裁（CEO），專注藝術及教育領域工作，她現時亦是香港藝術中心監督團兼香港藝術學院督導委員會成員。