何超盈女兒舉辦首個個人藝術展　屢獲獎項作品曾亮相巴黎及美國

已故賭王何鴻燊四房長女何超盈（Sabrina）在2019年與細8歲的哈佛學霸老公辛奇隆（Thomas）結婚，婚後誕下一女「荷包蛋」辛千覓（Audrey），生活變得低調，甚少公開露面。不過近年何超盈重回公眾視野，不時出席慈善活動，近日2026年香港藝術週（Art Week Hong Kong）盛大舉行，原來她的愛女辛千覓亦舉辦了首個個人藝術展覽，相當犀利！

何超盈（Sabrina）自結婚產女後生活低調，甚少公開露面。（IG@xsabrinahox）

一家三口好溫馨！（IG截圖）

去主題樂園玩！（IG截圖）

何超盈與郭晶晶同場出席晚宴。（IG@xsabrinahox）

何超盈帶囡囡一起出席由香港演藝學院舉辦的慈善晚宴。（IG截圖）

何超盈女兒舉辦首個個人藝術展

年僅6歲的辛千覓日前於亞洲國際博覽館第十一屆兒童書展期間，舉辦了個人首個藝術展覽「Galleria Audrey Rose」，她更獲「最佳兒童藝術大獎」，展覽匯聚22幅原創作品及動態數碼創作，包括油粉彩、水彩、拼貼及畫布等，據知辛千覓過往屢獲藝術獎項，作品曾先後亮相巴黎羅浮宮卡魯塞爾廣場及波士頓美術館，去年7月亦曾在北京舉行展覽。除了何超盈親臨開幕現場之外，仁濟醫院前主席嚴玉麟的千金嚴紀雯（Carmen）、林建岳謝玲玲的千金林心兒都有捧場！

年僅6歲的辛千覓近日舉辦了個人首個藝術展覽。（IG截圖）

相當犀利！（IG截圖）

相當犀利！（IG截圖）

叻女！（IG截圖）

叻女！（IG截圖）

身為契媽的林心兒都好驕傲！（IG截圖）

何超盈帶囡囡出席《慈善星輝仁濟夜》。（IG@carmenyim）

何超盈與囡囡及閨密嚴紀雯。（IG@carmenyim）

去年7月辛千覓在北京舉行展覽。（小紅書圖片）

去年7月辛千覓在北京舉行展覽。（小紅書圖片）

淡定。（小紅書圖片）

淡定。（小紅書圖片）

何超盈近年在藝術界深耕

年紀細細的辛千覓已相當出色，相信離不開媽媽的極高藝術造詣及培養。何超盈2013年畢業於香港大學藝術系，其後曾進修MBA課程，2024年在美國紐約大學斯坦哈特學院（New York University – Steinhardt）畢業，取得博士學位。近年何超盈成立超盈文化有限公司，現為保利拍賣（澳門）有限公司董事兼行政總裁（CEO），專注藝術及教育領域工作，她現時亦是香港藝術中心監督團兼香港藝術學院督導委員會成員。

何超盈出席晚宴。（小紅書圖片）

2024年何超盈博士畢業。（IG@xsabrinahox）

何超盈同教授及一班同學仔合照。（微博@SabrinaHo何超盈）

身穿白色晚裝的何超盈，一身造型優雅高貴。（微博@SabrinaHo何超盈）

何超盈箍實老公深情擁吻，手上的超巨型鑽戒亦十分搶鏡！（微博@SabrinaHo何超盈）

四房子女激罕合體，為何超欣慶祝生日。（小紅書圖片）

近年何超盈成立超盈文化有限公司。（YouTube影片截圖）