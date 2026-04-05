吳家樂節目嘲「輝仔」林映輝為「東張女巫」　急補鑊：欣賞佢淡定

TVB節目《東張西望》主持吳幸美早前低調出嫁，本應是「東張家族」大團圓的日子，卻被發現當日現場竟無一名《東張》同事現身，引發集體缺席疑雲，而吳家樂與鄧兆尊日前就在YouTube節目《娛樂好好玩》中詳談此事。



吳家樂叫輝仔「東張女巫」

吳家樂與鄧兆尊在節目提到東張女神「貓仔」黎寬怡（Kitty）去年結婚時，不少《東張》同事都有出席，難怪會惹人誤會！當中，鄧兆尊稱林映輝（輝仔）是第一代東張女神，但吳家樂就突然爆出一句：「東張女巫！」但又急補鑊稱非常欣賞輝仔的淡定。

吳家樂笑輝仔！（截圖）

二人討論事件！（截圖）

人緣！（截圖）

「輝仔」被譽為「四朝元老」

現年62歲、入行超過30年「輝仔」林映輝畢業於香港演藝學院，90年代已投身主持行列，從《城市追擊》起步，繼而先後參與《全線大搜查》、《娛樂直播》及《東張西望》，被譽為「四朝元老」之一，見證時事娛樂節目的轉變，她曾接受《香港01》表示自己最開心的就是當上了外景主持：「因為做外景先可以有機會接觸到咁多市民，同埋佢哋又願意同我分享佢哋嘅故事。有時做訪問，聽下佢哋故事，其實又會啟發咗我。」問及輝仔，演藝學院畢業的她會否捨棄目前主持人的工作而投身劇組。她說：「其實我兩樣都鍾意，兩樣都揀唔到。」 最近，輝仔更特別提到：「我真係好多謝咁多位監制一路都用我。」輝仔工作認真之餘，原來都冇忘本。

林映輝。（資料照片）