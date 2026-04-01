大隻Rocky連遭拒絕原來鍾情劉穎鏇　IG設專屬精選珍藏多個帖文

鄭健樂（Rocky）繼被崔碧珈派「好人卡」後，近日又再因與另一女子的合照要被派檸檬！日前在IG Story上貼上與一名後生靚女的合照，兩人頭貼頭影相，又在海邊放狗。這位女子叫唐菲，為女子組合B.Gs成員，身兼歌手、演員、瑜珈老師、健身教練幾個身分，也曾客串一兩集《愛・回家之開心速遞》、《回歸》及主持旅遊節目。雖然合照中她面露微笑，但事後她似乎非常不滿被Rocky擺上網，狠狠地對Rocky說：「你這樣對我造成困擾」、「我唔想出現喺你任何社交平台，麻煩你Del晒去」等等，又向《01娛樂》表示自己被Rocky利用做新聞，帶給她麻煩。而《01娛樂》記者就發現，Rocky真正鍾情的，其實是TVB上位小花劉穎鏇！

鄭健樂Rocky曬疑新女合照。（IG@鄭健樂）

唐菲在IG出post劃清界線。（IG@唐菲）

唐菲狠狠地對Rocky說：「你這樣對我造成困擾」、「我唔想出現喺你任何社交平台，麻煩你Del晒去」等等，又向《01娛樂》表示自己被Rocky利用做新聞，帶給她麻煩。（IG@toffee.tongfei）

IG設專屬精選儲劉穎鏇片 陳瀅傅穎陳欣妍一樣上榜

Rocky IG上近日的Highlight（精選動態）中，有一個名為「Tiffany」的合輯，自3月初開始，他先後收藏了五段劉穎鏇的IG短片，當中有心靈雞湯、旅遊、游泳等等，似乎對她情有獨鍾！其實她過往曾開過一個叫「珈珈」的highlight，收藏了他與崔碧珈的合照，惟隨著二人的緋聞大結局，他將之刪走。近月開始開了幾個女藝人的Highlight，不同的是裡面沒有合照，只有對方的IG片，她收藏的除了劉穎鏇外，還有陳瀅、傅穎、陳欣妍等，當中以劉穎鏇片量最多，其中更有一些其IG的舊post，代表他很可能將劉穎鏇的IG帖文翻睇又翻睇，非常欣賞對方。

Rocky原來鍾情劉穎鏇！（fb圖片）

Rocky IG上近日的Highlight（精選動態）中，有一個名為「Tiffany」的合輯，全是劉穎鏇帖文。（IG@rockychengofficial）

他先後收藏了五段劉穎鏇的IG短片，當中有心靈雞湯、旅遊、游泳等等，似乎對她情有獨鍾！（IG@rockychengofficial）

劉穎鏇很有觀眾緣，確實是男和女都會喜歡的類型。（IG@ itstiffanylau）

Rocky亦有珍藏陳瀅帖文。（IG@rockychengofficial）

為傅穎開folder（IG@rockychengofficial）