陳山聰大談短劇市場不再局限於內地　美國登台見證外國都流行

藝人丁子朗與陳山聰日前（28日）於內地一商場出席短劇《青霧》首映兼見面會，當日現場人頭湧湧，不少市民都與兩位來個近距離接觸。近年影視圈生態發生巨變，一種每集僅一兩分鐘、節奏明快且情感強烈的「微短劇」正以驚人速度席捲全球。這股風潮最近亦吹到香港演藝界，丁子朗與陳山聰宣布正式跨界挑戰這條新賽道。首度挑戰短劇市場的兩位，在接受《香港01》訪問時直言新鮮感十足，陳山聰大談他對短劇市場的深度觀察，更分享了一段在美國親歷「短劇輸出」的驚人見聞：「而家係愈嚟愈多呢一個短劇嘅開發，即唔單止係內地，甚至乎我知道香港應該準備會有啦，同埋外國都有。」他直言這不僅是一次新鮮的嘗試，更是看準了短劇背後驚人的全球市場潛力。

丁子朗與陳山聰早前於內地一商場出席短劇《青霧》首映兼見面會。(胡凱欣 攝)

當日現場人頭湧湧，不少市民都與兩位來個近距離接觸。(胡凱欣 攝)

丁子朗與陳山聰接受《香港01》訪問。(胡凱欣 攝)

LA酒店下竟見外國人拍短劇？

陳山聰透露，微短劇市場的開發早已不局限於內地，甚至已蔓延至海外。他分享了一段在洛杉磯（LA）的親身經歷：「因為我記得我舊年去LA登台嘅時候，喺我酒店樓下就係有一班外國人喺度拍緊短劇，咁佢都話係啊，而家我哋呢邊都興啊咁樣。」陳山聰更驚訝地發現，當時那個劇組的導演和監製竟然都是中國人，對方更直言微短劇在當地非常流行。陳山聰直言：「連外國市場都已經開發到咁，你話呢個市場大到幾誇張？」

陳山聰透露，微短劇市場的開發早已不局限於內地，甚至已蔓延至海外。(胡凱欣 攝)

陳山聰更驚訝地發現，當時那個劇組的導演和監製竟然都是中國人，對方更直言微短劇在當地非常流行。(胡凱欣 攝)

陳山聰分析，短劇之所以能迅速崛起，核心在於它完美契合了現代人的「碎片化時間」。他觀察到，現在不論是大灣區、香港還是國外，影音消費習慣早已改變，短劇已成為主流趨勢：「譬如我喺內地做嘢，我喺個升降機度睇，睇一啲呢譬如外賣哥哥，佢哋一入升降機，即係冇嘢做呢就揸住個手機，就係睇緊嗰啲短劇，咁你話呢個市場係全中國係幾咁大。」陳山聰認為，短劇並非要取代傳統戲劇，而是填補了人們空餘的一兩分鐘。這種高度互動、即時反饋的觀影模式，讓短劇在內地早已形成數百億產值的產業鏈，而香港演員的參與，無疑是為這條賽道注入了更多專業性。

陳山聰分析，短劇之所以能迅速崛起，核心在於它完美契合了現代人的「碎片化時間」。(胡凱欣 攝)

陳山聰觀察到，現在不論是大灣區、香港還是國外，影音消費習慣早已改變，短劇已成為主流趨勢。(胡凱欣 攝)

演員不應自我設限

對於有人質疑視帝屈就拍短劇，陳山聰則顯得非常豁達且清晰。他強調演員不應自我設限：「作為一個演員，我唔會分長劇定短劇，最緊要係有嘢演，同埋有無曝光率。影視圈嘅潮流變緊，我哋一定要去適應、去學習，如果唔適應就會被淘汰。」他認為不論是傳統長劇、中劇還是微短劇，演員的責任就是把戲演好。陳山聰更爆料，雖然是短劇，但製作上一點也不馬虎。他大讚合作的「00後」新晉導演非常有熱誠，為了拍好一個鏡頭，可以足足花一個小時去調校燈位和機位，雖然是短劇形式，但拍攝手法卻趨向電影化：「佢哋係用『精品短劇』嘅心態去製作，我試過為咗拍一個 Shot，成班人喺度鑽研一個鐘，去調校燈位、執機位，呢種熱誠同專業態度，係我好欣賞嘅。」

對於有人質疑視帝屈就拍短劇，陳山聰則顯得非常豁達且清晰。(胡凱欣 攝)

陳山聰更爆料，雖然是短劇，但製作上一點也不馬虎。(胡凱欣 攝)

在「爽劇」節奏中保留專業質感

陳山聰認為，演員的價值在於不論劇種、不論片長，只要鏡頭一開，就要交出最好的演出。他笑言自己現在對各種影視形式都抱持開放態度，不論是傳統電視長劇，還是直屏的微短劇，只要劇本吸引、團隊專業，他都願意嘗試。「這是一個良性循環，短劇可以增加曝光，吸引更多新觀眾認識香港演員，最終獲益的是整個影視工業。」面對這場影視圈的轉型，陳山聰已做足準備。他相信短劇與長劇會形成一種互補的循環，而作為專業演員，最重要的就是不斷嘗試不同的平台與賽道，在碎片化的時代中，繼續用演技留住觀眾的目光。陳山聰談到短劇的特點是「節奏快、爆點多」，他坦言這對演慣傳統正劇的演員來說，也是一種演技上的挑戰。如何在極短的時間內留住觀眾的眼球，同時又不失專業的表演質感，成了他的新課題。

陳山聰同丁子朗都變型拍短劇。(胡凱欣 攝)