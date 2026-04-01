劉穎鏇獲Rocky收藏欣賞感開心　被問發展機會高海寧立即幫手解圍

高海寧與劉穎鏇 (Tiffany) 今日齊齊出席TVB新節目《財富之道》發布會，原來高海寧喜歡買樓投資，還被主持指她是樓后，問到高海寧是否樓后，她說：「唔係，我係有買樓投資，都希望買樓自住，但係依家個大環境唔好，cash is king，所以我都係留多啲錢喺自己手，租屋住先。（目標買幾多個物業？）無諗，睇我搵到幾多。」談到資產分配和投資方向，她說：「我嘅資產分配有定期，穩陣啲，有基金，揀咗中度風險，自己偏向長線投資，同埋唔會將啲錢放晒喺一個地方。」

高海寧與劉穎鏇齊齊出席TVB新節目《財富之道》發布會。（陳順禎攝）

劉穎鏇創業推出自家品牌

劉穎鏇最近開始創業，推出了自家品牌，現時已經有兩款產品，都是衛衣。她說：「我個brand唔止係做服裝，嚟緊仲會推出唔同嘅pr產品，依家努力學習緊，呢個亦係我個人投資理財嘅新領域。其實自己一直想踏入business嘅世界，諗咗好多年，覺得如果唔踏出第一步去做，就唔知幾時先會做到。呢兩款衛衣係我自己設計，我想做啲市面上搵唔到嘅嘢，着衫好代表到自己，我好想要好質料而又價錢公道，大家都affordable（負擔到）嘅衫，着咗可以更自信嘅。（點解揀衛衣係第一個產品？）我本身高，都鍾意衞衣，市面上買唔到啱心水嘅，我想要自己滿意嘅衛衣，着出嚟好chill好舒服。」高海寧亦獲劉穎鏇送贈了一件衛衣，穿上後覺得很舒服即要再買一件。

劉穎鏇創業推出自家品牌。（陳順禎攝）

高海寧多多錢也不願割愛

高海寧大讚劉穎鏇創業好叻，而她暫時就不會創業。高海寧說：「要有足夠時間先得，力不到不為財。」提到高海寧畫畫的興趣，她表示之前有gallery展出過她的畫作，亦有客人問價想買，不過由於她自己好鍾意那副畫，不願意賣便沒有割愛。她說：「我啲朋友問我做咩唔賣，話賣咗先有價值，但係呢幅畫喺我心目中係無價嘅，我一筆一筆畫出嚟，睇住佢我覺得好開心好滿足。我有好多畫家朋友，自己都有學畫畫，嚟緊想投放多啲時間喺畫畫方面。（想開個人畫展？）我對自己有要求，等我覺得可以拎出嚟見人先。」

高海寧愛買樓投資。（陳順禎攝）

劉穎鏇被Rocky欣賞感開心

另外，提到港男鄭健樂（Rocky）的IG近日Highlight（精選動態）中有一個名為「Tiffany」的合輯，自今年3月起收藏了劉穎鏇5段IG影片，足見他對劉穎鏇十分欣賞。對此劉穎鏇表示：「我都係今日睇報道先知。（你識唔識Rocky？佢有無dm你？）我知佢係前輩，佢無聯絡過我。咁有同行欣賞都會開心嘅，我覺得係一個讚賞。」此時高海寧即指她是女生也喜歡劉穎鏇，很多人都喜歡劉穎鏇。談到Rocky與劉穎鏇同時選美出身，且成熟穩重，問到劉穎鏇可會考慮一下？高海寧即代答說：「佢有咁多fans，如果個個都要考慮就好唔得閒，佢依家專注事業先啦。」