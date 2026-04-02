李旻芳自爆趴地扮狗飲水　與黃耀英解《東張》缺席吳幸美婚宴之謎

香港電台第二台即將推出多個新節目，昨日（1日）舉行「四月迎新日」聽眾見面會，黃耀英（Darren）與李旻芳（Lucy）夫妻檔現身，原來是為了支持劉倩怡的寵物節目《有尾相伴》，因兩位同樣是愛狗之人。李旻芳在台上說：「我由細到大都係超級鍾意動物，特別鍾意狗，我鍾意到細細個會自己扮狗，真係攞個水兜喺地下自己舔，你哋唔好覺得我奇怪，我想理解佢哋點樣生活，佢哋角度係點，我而家冇再咁做喇放心！」黃耀英就指現時太太已長大，自己冇見過這一面。

香港電台第二台舉行新節目發布會，黃耀英（Darren）與李旻芳（Lucy）夫妻檔現身，原來是為了支持劉倩怡的寵物節目《有尾相伴》，因兩位同樣是愛狗之人。（葉志明攝）

李旻芳在台上說：「我由細到大都係超級鍾意動物，特別鍾意狗，我鍾意到細細個會自己扮狗，真係攞個水兜喺地下自己舔，你哋唔好覺得我奇怪，我想理解佢哋點樣生活，佢哋角度係點，我而家冇再咁做喇放心！」（葉志明攝）

黃耀英、李旻芳夫妻檔現身。（葉志明攝）

走出痛失愛犬陰霾 花盡心思領養有行為問題唐狗

李旻芳愛犬BB和妹妹離世後，原本她想過不再養狗，但發覺生活無聊，連放假都去領養中心逛，最終三年前領養了唐狗Max。她與黃耀英接受《01娛樂》訪問時分享更多故事：「本身我哋領養嗰隻狗有行為問題，我哋領養中心入面嘅人都好難approach到，所以我哋領養之前都做咗好多preparation，日日都去領養中心坐喺度，唔同佢有eye contact，俾佢聞吓你浸味，等佢習慣我哋存在。」

李旻芳愛犬BB和妹妹離世後，原本她想過不再養狗，但發覺生活無聊，連放假都去領養中心逛，最終三年前領養了唐狗Max，過程中花盡心思與耐性。（Instagram：maxlife_hk）

愛犬怕生又膽小 行街被小朋友輕摸即嚇至失禁

二人又指狗狗最初回家時都不太適應，更模仿Max會躲在飯枱枱腳後觀察，露半個頭以為大家看不見，並說：「用咗好多時間先至摸到佢，請佢食嘢掂吓佢下巴咁樣，我諗用咗起碼大半年先至開始掂到。」他們說Max很怕生，出街都要行指定路線及需要時間熟習，故此暫不敢帶牠到現場，怕牠有壓力，又透露：「佢唔係一般嘅驚，佢試過喺街度經過有個小朋友好鍾意狗，想過去摸佢，小朋友都好細個，我隻狗仲大過小朋友，但係隻狗縮埋一邊，個小朋友摸佢呢，令到佢失禁。個小朋友冇乜點郁，就咁揩咗佢一下，普通say hi都驚到咁，要respect返佢嘅space。」

二人又指狗狗最初回家時都不太適應，更模仿Max會躲在飯枱枱腳後觀察，露半個頭以為大家看不見。（葉志明攝）

扮得好搞笑！（葉志明攝）

兩人都想過帶Max到現場，但因為牠比較怕人多，故不想為牠帶來壓力。（葉志明攝）

解畫缺席吳幸美婚宴之謎 黃耀英撐新人話事：絕對尊重

《東張西望》主持吳幸美上月結婚，宴請了李龍基、譚玉瑛、安德尊、李思捷等藝人，卻沒有任何《東張》幕前，因此惹來揣測。問到事前是否沒收到通知，黃耀英說：「以我印象喺WhatsApp group嗰度知道，我覺得呢個係佢嘅婚禮，以我自己嘅經歷，結婚係好stressful嘅事……」李旻芳即搶白耍花槍：「係咩？我好開心㗎喎！」而黃耀英就立即氹老婆：「幾開心，又stressful……所以一對新人想點，絕對respect個新人，佢哋想請幾多、請邊個、喺邊度擺，講真it’s their day，係佢哋人生最開心嘅一日，畀佢哋開心盡佢！我哋同佢熟，同幸美工作咁多年，我哋好鍾意幸美，wish her all the best，冇衝突㗎。」

《東張西望》主持吳幸美上月結婚。

吳幸美大婚宴請了李龍基、譚玉瑛、安德尊、李思捷等藝人，卻沒有任何《東張》幕前，因此惹來揣測。

對於沒被邀請，黃耀英絕對尊重一對新人：「佢哋想請幾多、請邊個、喺邊度擺，講真it’s their day，係佢哋人生最開心嘅一日，畀佢哋開心盡佢！我哋同佢熟，同幸美工作咁多年，我哋好鍾意幸美，wish her all the best，冇衝突㗎。」（葉志明攝）

因《東張》日日開廠難齊人 李旻芳：相信佢好想請我哋

問到會否因為《東張》太人強馬壯，好難請晒，黃耀英就說：「都唔係㗎，個問題係我哋日日都要開廠，好難有一日要請晒咁多人！」李旻芳亦理解吳幸美：「我相信佢好想請我哋，就算你見唔到，未必佢冇send個祝福畀我哋，或者冇通知我哋嘅，只係大家報道未必見到啫，我哋《東張西望》所有人都好鍾意幸美，亦都好恭喜幸美！」

李旻芳亦理解吳幸美：「我相信佢好想請我哋，就算你見唔到，未必佢冇send個祝福畀我哋，或者冇通知我哋嘅，只係大家報道未必見到啫，我哋《東張西望》所有人都好鍾意幸美，亦都好恭喜幸美！」（葉志明攝）

戥《東張》聾啞女美華勝訴高興：估唔到做節目可以幫人改變人生

此外，前一晚《東張》講到5年前被女保安阿娟趕出家門的聾啞女美華5年前被，入禀法院後經過連日審訊，終獲判勝訴，能擁有單位的38.28%業權，而保安阿娟亦需承擔訟費。節目上，李旻芳毫不掩飾興奮之情說：「好嘢！見到美華最終勝訴，成個人開心晒，我哋都好戥佢開心，證明我哋之前嘅努力無白費到呀！」她在訪問中亦補充，指原本已放下氣憤，但一睇播出感覺又返嚟：「點解會有咁嘅人呢？呢個世界真係乜人都有！起碼好消息就係原來真係美華都可以爭取到，好開心，我哋可以陪住佢，成個過程一齊走，甚至乎佢打官司期間，嗰個邵生都有幫手翻譯，佢都有WhatsApp我，佢話美華而家咁樣咁樣情況，大家都有update，所以好開心，我見到美華成個人都唔同晒，以前第一次見佢，佢真係愁眉苦臉瘦晒，而家見到佢識笑！估唔到做一個電視節目，可以幫人哋change佢嘅life！」

《東張》講到5年前被女保安阿娟趕出家門的聾啞女美華5年前被，入禀法院後經過連日審訊，終獲判勝訴，李旻芳毫不掩飾興奮之情說：「好嘢！見到美華最終勝訴，成個人開心晒，我哋都好戥佢開心，證明我哋之前嘅努力無白費到呀！」（TVB）