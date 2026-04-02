鄧麗君逝世31年泰國管家揭露離世前絕密內幕　被酒店要求改名封口

一代歌后鄧麗君於1995年5月8日在泰國清邁病逝，消息震驚全球。事隔31年，當時在清邁全程陪同她的泰國管家比利首度接受訪問，在鏡頭前親口還原當日的事發內幕，揭露這位傳奇天后最後的身影。



鄧麗君於1995年5月8日疑因哮喘發作在泰國清邁病逝，終年42歲。(鄧麗君官方Facebook圖片)

離世前絕密內幕首曝光

比利透露，事發當日早上鄧麗君並無異樣。下午約3時半，鄧麗君的男友保羅獨自外出購買水果，留下鄧麗君獨自一人在房間。後來直到4點15分，比利發現她身體不適後，立刻召喚經理並將她送往醫院。然而，當時清邁交通極度擠塞，比利痛心表示：「送她去醫院時遇上堵車，錯過了最好的救治時間，到達醫院後搶救無效。」

管家發現鄧麗君身體不適後立即送往醫院。（影片截圖）

但但是遇上塞車錯過了最好的救治時間。（影片截圖）

比利憶述，當時情況極度緊急，鄧麗君的手腳已出現痙攣及麻木，根本來不及拿藥急救。比利透露，根據後來警察調查及現場情況，鄧麗君當時在房間內跑完步後進入浴室洗澡，隨後突然發作。比利心痛表示：「我不知道她洗澡，很長時間我不知道，如果她感覺不舒服會出來，因為我不能進去（房間）。」

後來調查發現是因為運動後洗澡導致的不幸。（影片截圖）

酒店為商譽下封口令要求改名

除了發作經過，比利更爆出酒店當年為了保住名聲及生意，曾對他下達長達多年的封口令，要求他不得對外透露任何關於酒店內的細節，甚至要求他改名（原名Ba Pan）。

酒店下達封口令，甚至還讓管家改名。（影片截圖）

網民嘆息感遺憾

影片曝光後引來大批網民觀看及討論，紛紛留言感嘆：「真是大意了，一切都是命」、「這麼多年了還是很遺憾」、「唉真的好可惜啊」、「如果當時男友在身邊，結果會不會不同？」。

（(鄧麗君官方Facebook專頁圖片)）

親歷巨星隕落的過程，比利直言多年來心裡一直很難受。這份陰影令他相當自責，認為若當時具備相關知識或許能改寫結果。為此，比利在事後專門考取了急救資格證書，學習專業救援知識，以防哪天意外再次發生時，自己能及時伸出援手，不再留下遺憾。