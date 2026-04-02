TVB 體育記者陳焜傑足球賽事藏12首張國榮金曲　網民感觸：有心人

昨日（4月1日）是「哥哥」張國榮逝世的日子，全港多處都有悼念活動。不過，最令網民驚喜的，竟然是一節無綫新聞的體育報道。無綫新聞部首席體育記者及主播陳焜傑（Kitson）在報道世界盃附加賽時，巧妙地將12首張國榮的名曲歌名融入文稿，這份「心思」隨即在各大社交平台洗版，網民紛紛大讚：「聽得出眼淚，呢份先係最強致敬！」

最強致敬！（網上截圖）

體育新聞都聽得出眼淚。（網上截圖）

陳焜傑在報道時語速如常，但內容卻暗藏玄機。他並非刻意煽情，而是將歌名自然地嵌入球員表現與球賽形勢中。據網民統計，短短兩分鐘的報道中，先後出現了以下12首金曲：《側面》、《貼身》、《風繼續吹》、《左右手》、《由零開始》、《今生今世》、《這麼遠，那麼近》、《黑色午夜、《當年情》、《有誰共鳴》、《大熱》和《無需要太多》。

估唔到連體育新聞都咁有心思！（網上截圖）

12 首金曲融入足球報道，完全無違和感，真係「有心人」！（網上截圖）

2分鐘體育新聞暗藏 12 首哥哥金曲！（網上截圖）

片段流出後，隨即在 Facebook、Instagram 及 Threads 引起熱烈討論。不少網民表示起初以為只是巧合，但當聽到《這麼遠，那麼近》及《由零開始》等詞彙出現時，才發現記者別具匠心。

網民紛紛留言感觸，留言：「真係有心人，估唔到體育新聞可以寫到咁浪漫。」、「陳焜傑呢篇稿寫得好大體，完全冇違和感，高質致敬。」和「聽到最後一首《無需要太多》，真係令人動容。」陳焜傑過往在報道中偶有佳句，但今次在「4.1」這個特殊日子，利用體育新聞與全港市民一同懷念張國榮，被視為其職業生涯的代表作之一，亦讓一向嚴肅的新聞報道增添了一份溫情。

毛舜筵與張國榮這一對，火花十足，非常精彩。（影片截圖）