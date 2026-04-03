何超瓊郭晶晶谷愛凌激罕同框亮相　三代頂尖女性力量匯聚巾幗論壇

「跳水皇后」郭晶晶曾先後在三屆奧運會中，在女子3米彈板個人及雙人跳水共獲得4金2銀，憑出眾能力備受追捧。2012年郭晶晶與霍啟剛結婚，兩人一直十分恩愛，而嫁入豪門多年的她，始終保持樸素親民的作風，親力親為照顧三名子女，一家五口幸福美滿。日前郭晶晶出席「第四屆巾幗建新力論壇」，與主席何超瓊、奧運滑雪冠軍谷愛凌激罕同框，掀起網民熱議！

郭晶晶同霍啟剛參加「啟德飛步跑2026」。（IG@fok_kenneth）

郭晶晶同霍啟剛參加「啟德飛步跑2026」。（IG@fok_kenneth）

出席晚宴。（微博@郭晶晶）

郭晶晶與霍啟剛拍拖出戰馬拉松。（資料圖片）

郭晶晶擔任巴黎奧運會女子雙人3米板跳水裁判長。（視覺中國）

郭晶晶同霍啟剛遊西藏。（小紅書圖片）

郭晶晶同霍啟剛遊西藏。（小紅書圖片）

谷愛凌在微博曬出合照，並寫道：「對女性力量的推廣和認可。我學到很多，也激勵了我。我們一起加油！」相中所見，谷愛凌以一身新中式風套裝上陣，站在論壇主席何超瓊的身邊，而郭晶晶就貫徹低調作風，以淺綠色西裝襯深色長裙，造型優雅。

何超瓊、谷愛凌、郭晶晶激罕同框。（微博@青蛙公主愛凌）

優秀女性！（微博@青蛙公主愛凌）

上台演講。（微博@青蛙公主愛凌）

上台演講。（微博@青蛙公主愛凌）

2月22日，米蘭冬奧會自由式滑雪女子U型場地技巧決賽中，中國選手谷愛凌奪金。（新華社）

據知「第四屆巾幗建新力論壇」由香港各界婦女聯合協進會主辦，本屆論壇以「中外婦女加強合作共謀發展」為主題，來自全球27個國家和地區的380位與會代表，共同探討新時代背景下婦女事業發展的新路徑、新機遇，攜手構建開放共贏的國際合作新格局。身為論壇主席的何超瓊，全程主導活動，而郭晶晶就作為體育界代表受邀出席，谷愛凌則是特邀青年嘉賓，上台分享自己的經歷和觀點，三位傑出女性同場出席活動，十分難得！

婦協主席何超瓊（廖雁雄攝）

出席晚宴。（微博@郭晶晶）

郭晶晶現身灣仔會展，出席2026香港家庭暨婦女發展高峰會。（微博@郭晶晶）

郭晶晶入選國際游泳名人堂。（微博@霍啟剛）

霍啟剛攬住老婆合照。（微博@霍啟剛）

老爺霍震霆亦有到場見證。（微博@霍啟剛）