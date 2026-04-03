譚永浩入行14年自揭落魄近況　戶口剩雙位數曾轉行賣菜推車仔送貨

現年38歲的TVB藝人譚永浩2004年，他獲星探發掘，之後參與拍攝青春偶像劇《赤沙印記@四葉草.2》，飾演「梁志平」一角而為人所認識。2010年，他參加《英皇新秀歌唱大賽》，並奪得「金咪大獎」和「最受歡迎網上人氣獎」兩項殊榮，但未有成功出道，反而入讀無綫電視第二十六期藝員訓練班，並與TVB簽約。不過，入行14年年演藝事業一直不溫不火，近年主力做主持。日前他受訪，透露曾想轉行賣菜謀生，一度感到難受。

近年主力做主持。（IG/@jarrydtam）

近年主力做主持。（IG/@jarrydtam）

未有放棄音樂夢。（IG/@jarrydtam）

譚永浩自揭藝人辛酸 一度轉行賣菜親自推車仔送貨

在圈中打滾多年，他坦言迷失過，亦捱過他曾坦言訓練班畢業後，試過銀行戶口只有雙位數，在櫃員機按不到錢出來，後來要坐公司車去將軍澳找朋友接濟；朋友轉賬數十元給他，才可以提取一百元來增值八達通。他更透露疫情期間因工作量好少，曾與朋友創業搞買餸平台，親自推車仔送貨，有一次反車，踎低身執蘿蔔、洋蔥，一度感到難受。

一度轉行賣菜！（IG/@jarrydtam）

一度轉行賣菜！（IG/@jarrydtam）

一度轉行賣菜！（IG/@jarrydtam）

女友杜小喬不嫌棄陪伴多年：神賜給我的禮物

2019年，他參演舞台劇《我們的青春日誌》，與同劇演員杜小喬合演情侶，期間透過 Instagram 宣佈正式交往。雖然星途平平，但女友從未嫌棄，杜小喬受訪時曾說：「我同譚永浩關係是，朋友，知己，情侶，密友，閏密，家人，我哋就係無所不談嘅關係。我覺得溝通好緊要，同埋有空間明白同諒解對方，而且嗌交唔傷和氣。」而譚永浩能夠將女神私有化，他形容為「神賜給我的禮物」。

杜小喬與譚永浩被網民捕捉到在灣仔街頭手牽手，導致戀情曝光。（Instagram／@jarrydtam）

《爆SHOW》中的音樂劇《小男人周記》由譚永浩飾演男主角梁寬。（資料圖片）

愛得高調！（IG/@jarrydtam）

甜蜜！（IG/@jarrydtam）

非常恩愛！（IG/@jarrydtam）