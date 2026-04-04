《正義女神》阮官變「紙片人」？　黃建東暴瘦30磅真相曝光

在新劇《正義女神》中飾演阮官（阮博君）的黃建東（Derek）不少觀眾發現劇中的黃建東雙頰凹陷，身形與過往「搞笑肥仔」形象大相徑庭，紛紛憂慮其健康是否亮起紅燈。黃建東在社交平台分享拍攝花絮並首度開腔回應，揭開這段減肥血淚史。

在《正義女神》中飾演阮官（阮博君）的黃建東（Derek）。（IG/@derekwong726）

暴瘦30磅！（IG/@derekwong726）

體檢指數超標 驚現「糖尿病先兆」

黃建東大方承認現時身形確實消瘦不少，主因是兩年前參與《福祿壽訓練學院》時，身體已發出嚴重警號。他在語音回應中透露，減肥前的體重達到巔峰，導致身體機能失調：「兩年前真係肥得好緊要，肥到自己開始覺得，譬如話食嘢成日都好想食糖，食極都唔飽，好似有少少糖尿病嗰啲先兆咁，同埋啲指數又超晒標。」面對健康危機，黃建東直言當時感到恐懼，加上希望在演藝事業上有新突破，遂決定「扚起心肝」徹底改變形象。

黃建東曾經高達210磅。（受訪者提供）

地獄式訓練：每日gym兩小時、戒澱粉幾個月

為了在《福祿壽》決賽及隨後的劇集中以最佳狀態示人，黃建東展開了為期數月、近乎殘酷的「地獄式」訓練。他透露當時為了趕及決賽的「Deadline」，每日的生活幾乎只有運動，最拼命時一周六日準時報到。每日先進行一小時重量訓練（Weight Training），隨後緊接一小時跑步，每日「日抽兩粒鐘」。他形容當時操到「想嘔」，甚至見到健身室都感到反胃，「好似無離開過、無break過咁」。他又全面戒糖及戒澱粉質，主要攝取蛋白質及蔬菜。最終，黃建東成功甩掉超過 30 磅贅肉，由「大碼」變「中碼」，亦令他在《正義女神》中呈現出更具權威感、清爽的法官形象。

黃建東努力減肥！（IG/@derekwong726）

黃建東努力減肥！（IG/@derekwong726）

黃建東努力減肥！（IG/@derekwong726）

轉型「悲情、內心戲」 盼擺脫搞笑標籤

雖然不少網民留言擔心他過度消瘦，甚至有指他「瘦到認唔出」，但黃建東笑言「托賴身體尚算健康」，目前的消瘦是努力鍛煉的成果。他曾表示，減肥是為了向公司展現鬥心，證明自己除了演「搞笑肥仔」，亦有能力挑戰悲情、感性或內心戲豐富的角色。今次在《正義女神》飾演嚴肅的阮官，無疑是他轉型成功的重要一步。