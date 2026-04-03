李家鼎首度開腔揭施明病榻不獲探視權：細佬一定要出席喪禮｜獨家

李家鼎（鼎爺）前妻施明於上月21日因肺炎病逝，享年74歲，後事由大仔李泳漢全權處理。早前李泳漢接受傳媒訪問，聲稱延遲向父親李家鼎報憂是不想節外生枝，盼給予亡母一個安靜，當父親得知噩耗的第一個反應是問：「點解唔早啲通知我？」至於細孖李泳豪則由父親代為通知。

李家鼎今日（3日）終打破沉默接受《香港01》訪問，揭露他和細孖李泳豪原來一直不准到醫院探望施明。而施明離世至今超過十天，倆父子仍未獲通知出殯日期及地點，對於兩子關係決裂，鼎爺無奈表示：「我都唔知幾時先和解到。」

李家鼎與施明離婚後仍是朋友，難得的全家福。（IG圖片）

施明於上月21日因肺炎病逝，享年74歲。（facebook圖片）

施明入院遭「封鎖」消息 鼎爺：點探呀？！

近年飽受胃炎困擾、一度暴瘦20多磅的鼎爺，在電話中聲音略帶沙啞。他透露施明在3月21日離世時，自己完全被蒙在鼓裡，直到兩日後才接獲大仔李泳漢的通知。鼎爺直言感到非常愕然：「2日，（好愕然？）梗係啦！」

被問到施明住院期間是否有前往探望，鼎爺語帶無奈表示，自施明入院後便失去聯絡：「佢（李泳漢）都唔畀number我哋點探望到啫，佢都保密，唔畀我同細佬（泳豪）知。」他更反問：「都唔知邊個房邊個number點探呀！」反而，在施明未入院前就可以在家中見面，但對於未能見到前妻最後一面，鼎爺坦言：「梗係唔開心啦。」

李家鼎爆施明病榻期間，大孖李泳漢不准佢同細孖李泳豪探望。（資料圖片）

兄弟不和，作為父親可謂左右做人難。（資料圖片）

李泳漢對父母亦很有孝心，鼎爺透露施明入院前亦有家中探望。（ig圖片）

鼎爺下令全家必須出席喪禮 嘆兩子和解無期

鼎爺直言至今仍未知喪禮安排，對於李泳漢「下禁令」不准許弟婦林妤謙（Agnes）出席喪禮。身為爸爸眼見兩子關係緊張，鼎爺態度堅定，認為家人必須整齊送別施明：「問佢（李泳漢）話未搞清楚啲嘢，我叫佢唔好搞咁多嘢嘞，個細佬一定要出席喪禮嘅，其他人都出席得嘅，ok。（弟婦都要出席？）係係係。」

鼎爺覺得目前最重要是要好好送別前妻施明，至於兩兄弟何時能冰釋前嫌，他長嘆一聲：「唉，我唔識諗，我都唔知幾時先和解到。」

李泳豪一直被阻見媽媽。（ig@李泳豪）