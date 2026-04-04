王晶大爆夜總會秘聞　揭周星馳「唔理人」遭黑社會粗口圍鬧15分鐘

2026年香港喜劇賀歲電影《夜王》以2012年的尖東夜總會行業為背景，講述一場歡場的存亡之戰。日前導演王晶在其個人YouTube頻道《王晶笑看江湖》大講昔日夜總會興衰之事，當中更大爆一段關於周星馳去夜總會的秘聞！



電影《夜王》票房大收。（劇照）

王晶講夜總會興衰歷史。（YouTube截圖@王晶笑看江湖）

王晶講夜總會興衰歷史。（YouTube截圖@王晶笑看江湖）

王晶20歲就去夜總會。（YouTube截圖@王晶笑看江湖）

電影人愛流連歡場非只為女色

片中，王晶提到香港夜總會興衰，自爆20歲時第一次去夜總會，是張同祖導演和董瑋武術指導帶他去。王晶坦言，當時很多電影人喜歡去夜總會，而去夜總會的人並不盡是為了女人。

蔡潔醒後發現李嘉拍下裸照，李嘉強行按壓在床上，企圖侵犯她。(《一舞傾城》截圖)

點評《夜王》 批黃子華鄭秀文角色「太好人」

王晶談到香港70年代開始興起夜總會，之後又出現了所謂的日式夜總會，再到後期澳門夜總會興起，香港夜總會才逐漸式微。他又提到，《夜王》的背景橋段設在中國城和大富豪結束營業後的階段，其實當時就只剩下一間較小型，叫新花都的夜總會。王晶又談到《夜王》眾黃子華和鄭秀文的角色，直言當年夜總會都是層層剝削，說：「擁有權嘅爭奪戰，可以呃嗰啲有錢仔，嗰啲其實都係虛（構）得幾緊要，以我睇就冇可能發生嘅，不過戲劇就冇所謂啦。」

王晶20歲就去夜總會。（YouTube截圖@王晶笑看江湖）

王晶續說：「黃子華同鄭秀文嘅角色，如果喺嗰個年代，邊有咁好人？佢哋兩個絕對係好人到離晒譜。去到嗰啲位，其實都係要剝削嗰啲出嚟做嘅小姐或者媽咪，一層剝削一層，又要搵啲客做老襯先搵到錢。」

王晶揭周星馳「唔理人」遭黑社會粗口圍鬧15分鐘。（YouTube截圖@王晶笑看江湖）

揭周星馳去夜總會遇黑社會 遭粗口圍鬧15分鐘

王晶亦提到一件秘聞，他表示，當年因為夜總會盛行，所以夜總會一帶治安並不算好，黑社會勢力亦很大。王晶：「我知道，啱啱周星馳啱啱紅嗰時，有一次同xx去，走嘅時候，嗰度得一個地方等車，等個泊車仔攞架車車畀你，個泊車仔又攞等好慢，佢（周星馳）同xx企咗喺嗰個位。有班黑社會行過，就嗌『周星馳！』佢就冇理人哋，結果嗰班人就圍住佢用粗口鬧咗差唔多15分鐘。係真事嚟嘅，因為xx可以證明，結果架車嚟到先至走咗。咁當然冇更大衝突，相信佢以後都唔會去。」不過影片中「XX」的字眼被後期刪走，相信都幾難知道事實真相。

王晶揭周星馳「唔理人」遭黑社會粗口圍鬧15分鐘。（YouTube截圖@王晶笑看江湖）

王晶揭周星馳「唔理人」遭黑社會粗口圍鬧15分鐘。（YouTube截圖@王晶笑看江湖）

尖東夜總會成歷史回憶：2012年正式落幕

回顧尖東夜總會的黃金時代，正如王晶在其YouTube頻道《王晶笑看江湖》中所言，當時確實是龍蛇混雜、利益盤根錯節。然而，隨著時代變遷與經濟轉型，這段夜遊歷史已成絕響。

翻查歷史資料，以電影《夜王》參考的2012年背景為例，當年正是曾被譽為「東南亞最大」、佔地達7萬平方呎的尖東「大富豪夜總會」正式結業的年份；而另一大地標「中國城夜總會」更早於2005年便已關門大吉。這些真實的歷史數據，不僅映襯了《夜王》這場「歡場存亡之戰」的殘酷時代背景，也讓當年周星馳等影星的夜場驚險秘聞，成為只能在電影與回憶中追尋的香港往事。

周星馳（星爺）可以說是由出道拍電影起就開始走紅，直到登上神壇。（電影劇照）

關於電影《夜王》與周星馳秘聞的常見問題

Q: 《夜王》電影背景是什麼？

A: 2026年賀歲喜劇電影《夜王》是以2012年的香港尖東夜總會行業為背景。當年真實存在的地標如「大富豪夜總會」正是在該年結業，電影以此時代變遷作為戲劇核心，講述一場歡場的存亡之戰。

Q: 周星馳為何在尖東被黑社會包圍？

A: 據導演王晶於YouTube節目透露，當年周星馳剛走紅時，曾與友人在某夜總會門外等候代客泊車。期間遇上黑社會人士叫喚其名字，因周星馳未有理會（唔理人），隨即遭對方包圍並以粗口辱罵長達15分鐘，直至其座駕駛至才得以脫身。