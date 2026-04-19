陳嘉慧三年抱兩備受寵愛　獲老公幫剝蝦：呢一世我都唔使自己剝

現年29歲的TVB小花陳嘉慧（Erica），入行短短幾年就擔正做劇集女一，前途無限備受力捧，但2023年10月她突然閃嫁圈外富貴男友Calvin，同年年底公布懷孕喜訊，之後她就停工專心養胎，翌年3月順利誕下愛女，專心相夫教女。去年8月陳嘉慧宣布懷有第二胎，今年2月順利誕下一子，湊成一個「好」字！陳嘉慧成功三年抱兩，更獲老公錫到燶，早前獲老公豪送逾50萬的名錶，日前她又高調放閃，獲老公幫手剝蝦，大曬恩愛！

激罕性感。（IG@001ericackw）

好恩愛。（IG@001ericackw）

陳嘉慧（Erica）在2023年10月閃嫁圈外富貴男友Calvin，婚後2個月即宣布有喜。（資料圖片）

陳嘉慧閃嫁圈外富貴男友Calvin。（IG@001ericackw）

放閃！（IG@001ericackw）

2024年3月順利誕下愛女。（IG@001ericackw）

專心湊女。（IG@001ericackw）

去年8月宣布懷第二胎。（IG@001ericackw）

去年宣布懷第二胎。（IG@001ericackw）

今年2月順利誕下一子。（IG@001ericackw）

陳嘉慧獲老公貼心服侍幫剝蝦

陳嘉慧在IG限時動態上載老公剝蝦的片段，並寫道：「細個食蝦有爸爸家姐剝俾我食，大個咗有老公剝蝦俾我食🤭」片中所見，陳嘉慧老公手法純熟，很快就剝好一大碟蝦，陳嘉慧更甜蜜留言：「呢一世我都唔使自己剝🫶🏻」其實陳嘉慧一向備受老公寵愛，早前她就趁着情人節高調放閃，曬出多張夫妻合照，她更獲老公豪送AUDEMARS PIGUET ROYAL OAK系列名錶，估計價值逾50萬，相當大手筆！

陳嘉慧在IG限時動態上載老公剝蝦的片段。（IG截圖）

陳嘉慧老公手法純熟，很快就剝好一大碟蝦。（IG截圖）

三年抱兩！（IG截圖）

放閃！（IG截圖）

放閃！（IG截圖）

放閃！（IG截圖）

獲老公豪送名錶！（IG截圖）

AUDEMARS PIGUET ROYAL OAK系列名錶。（網上圖片）

估計價值逾50萬！（網上圖片）

陳嘉慧婚後三年抱兩

陳嘉慧在2016年參加無綫電視臨時演員招募，曾客串劇集《溏心風暴3》，之後報讀TVB第29期藝員訓練班，畢業後順利入行。2019年陳嘉慧在劇集《解決師》中飾演學生，翌年憑《迷網》中飾演變臉情婦「牛嘉碧」一角而大獲好評，其後更擔正劇集《愛上我的衰神》女主角，極速上位！不過自2023年結婚生女後，陳嘉慧一直停工專心湊女，直至去年2月終獲安排拍攝節目《養生之旅》，但同年宣布懷第二胎後又停工養胎，今年2月誕下囝囝。

陳嘉慧產後出關著LV坐遊艇出海。（IG@001ericackw）

一家三口。（IG@001ericackw）

溫馨。（IG@001ericackw）

恩愛。（IG@001ericackw）

三年抱兩！（IG@001ericackw）

三年抱兩！（IG@001ericackw）

水着照。（IG@001ericackw）

好Fit！（IG@001ericackw）

養尊處優。（IG@001ericackw）

拍攝節目《養生之旅》。（IG@001ericackw）