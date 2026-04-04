戴祖儀中六創作曲終於面世　發夢解題靈感湧現：起雞皮囉

戴祖儀（Joey）昨日（3/4）現身荃灣，為其籌備已久的新歌《成長是個陷阱》展開宣傳活動，吸引大批歌迷到場支持，氣氛熱烈。

戴祖儀今日為其新歌《成長是個陷阱》宣傳造勢。（葉志明攝）

宣傳新歌。（葉志明攝）

長腿！（葉志明攝）

十年磨一劍：中六創作曲終面世

戴祖儀在接受《香港01》訪問時表示，這首歌對她意義非凡，是她人生中第一首親自創作的歌曲：「其實呢首歌係喺我中六嘅時候，已經寫咗出嚟，嗰陣時係完全冇諗過會做歌手，亦都冇諗過咁多年後會出到呢首歌畀大眾聽，所以而家每一次聽到呢首歌，唱呢首歌都會有一種感動同埋起雞皮囉。」

新歌其實是戴祖儀在中六時創作的。（葉志明攝）

終於面世！（葉志明攝）

新歌創作靈感來源

提到新歌創作靈感來源，戴祖儀表示當時正值面對DSE考試，壓力巨大，笑言連做夢都在解數學題，她亦提到某次清晨四點，她在夢中解開了一道難題後驚醒，隨即靈感湧現寫下了這段旋律。

大談新歌創作靈感來源。（葉志明攝）

靈感湧現！（葉志明攝）

挑戰舞台劇 自信滿滿贏盡口碑

除了音樂發展，戴祖儀近期亦跨界挑戰舞台劇，她透露日前剛完成首場舞台劇《Nancy亂噏Show》的演出，自信滿滿地說：「真係做得好好，因為個台好近，你做啲動作或者你講啲對話，佢有冇笑有冇喊你睇得好清楚，但係該笑嘅話啲觀眾全部笑晒，該喊嘅位有一半都喊緊，所以我就覺得好成功。」為了今次演出，戴祖儀透露僅用一星期時間便背熟了 30多頁的劇本，每天只能睡三、四個小時。

戴祖儀近日忙為舞台劇《Nancy亂噏Show》演出。（葉志明攝）