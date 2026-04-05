曹越自爆已離婚回復單身　曾受盡情傷：深愛一個不愛自己的人

《中年好聲音3》人氣選手曹越日前（3/4）現身荃灣，為其全新國語單曲《我不好》進行宣傳活動，吸引不少支持者到場。曹越除了大談新歌的創作背景，更首度在公開場合坦誠分享自己過去一段深刻的感情傷痛及離婚經歷。

曹越宣傳新歌《我不好》。（葉志明攝）

曹越宣傳新歌《我不好》。（葉志明攝）

大談新歌的創作背景。（葉志明攝）

曹越。（葉志明攝）

坦白情傷背景 ：曾深愛一個不愛自己的人

曹越在接受《香港01》訪時表示，新歌《我不好》對她而言意義非凡，因為歌曲內容幾乎是她真實經歷的寫照。她透露，自己曾深愛一個「不愛自己」的人，在那段感情中逐漸迷失自我，「當時只看到別人的好，卻看不到自己的價值。」

曹越曾深愛一個「不愛自己」的人。（葉志明攝）

逐漸迷失自我。（葉志明攝）

曾陷低潮一年

曹越坦言，這段感情經歷讓她非常痛苦，甚至經歷了長達一年的低潮期。她感性地說：「其實嗰一年嘅時間，會唔開心啦，會有好多嘅情緒，好彩有屋企人同埋朋友，都好關心我，而我最開心就係將我嘅情緒放喺歌入面。同埋呢首歌其實係講要慢慢放下執著，從呢段感情經歷入面，學識放低自己，放過別人，跟住搵到女性自強獨立一面。」

曾陷低潮一年。（葉志明攝）

一度非常痛苦。（葉志明攝）

首談與前夫離婚 結束4年婚姻

此外，曹越更激罕談及私人生活，她透露自己目前是單身狀態，已經離婚。曹越與前夫相識相愛長達10多年，但正式結婚僅4年。談到離婚的原因，曹越選擇保留隱私，僅表示感情是雙方的事，目前兩人已鮮少聯絡，需要空間去消化這段關係。她也提到，雖然曾經很想要小孩，但「天意安排」最終未能如願。如今她已走出陰霾，感謝家人與朋友在最艱難時刻的陪伴與支持。

曹越自爆離婚一年多。（葉志明攝）