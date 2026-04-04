乘風2026｜33位姐姐首輪投票前10名單曝光　陳凱琳排名令人意外

內地人氣綜藝節目《乘風破浪的姐姐》系列第七季（《乘風2026》）預計將於2026年4月開播。有網民透露本季節目在賽制上作出了史無前例的重大突破，從三月下旬的初賽舞台直至總決賽，合共七場演出將全部採用全舞台直播的形式進行，即所有表演均不會經過任何後期修音或畫面修飾，直接向觀眾放送，這對於一眾即將參賽女藝人的現場唱跳實力與心理素質而言，無疑是一場極其殘酷且真實的生存考驗。日前官方宣佈為各參賽者的初舞台率先舉行投票「姐姐夯爆了·席位總選榜」，為節目前期預熱，預測33位參賽姐姐們的人氣排名。

投票活動。(微博圖片)

陳凱琳是《浪姐7》成員之一，她透露已得老公全力支持：「趁後生咩都試！」（IG@ghlchan）

官方指今次的投票是用來決定姐姐的「初舞台專屬席位」、首秀的站位與部分鏡頭曝光資源，並不直接等同淘汰成績。香港代表陳凱琳在內地知名度始終不及其他姐姐，她在這次排名不在前10名之內。

以下是今次預測榜單的前十名的姐姐名單：

No.1 曾沛慈 (41歲)

出生地：台灣，她獲得斷層式票數成為榜首。曾沛慈憑藉《終極一班》系列「雷婷」一角深植人心，初舞台選曲《一個人想著一個人》前奏一響，直接喚醒全網90後的集體回憶。作為金鐘獎女配角得主兼實力派歌手，她的「情懷+實力」雙重buff，讓她成為本季最具冠軍相的參賽者。

曾沛慈 (微博圖片)

No.2 徐夢潔 (31歲)

出生地：浙江，徐夢潔位居次席，曾作為火箭少女101成員，她的唱跳基本功極其紮實，這次選曲《Sugar》顯然是要發揮其甜美、元氣的舞台魅力，是舞台上的「視覺維他命」。

徐夢潔 (微博圖片)

No.3 陳瑤 (31歲)

出生地：四川，陳瑤以《無心法師》岳綺羅一角走紅，一直被視為影視圈的「白月光」。雖然是大眾熟知的演員，但這次挑戰《戀愛告急》，反差萌的驚喜感讓她的人氣迅速攀升，擠進前三。

陳瑤 (微博圖片)

No.4 烏蘭圖雅 (42歲)

出生地：內蒙古，烏蘭圖雅是民族音樂的領軍人物。她的國民度極高，一首《站在草原望北京》幾乎是廣場舞與KTV的必點曲目。她的加入為節目帶來了濃郁的民族風情與寬廣的聽眾基礎。

烏蘭圖雅。(微博圖片)

No.5 徐潔兒 (47歲)

出生地：台灣，當年《海豚灣戀人》中的沈曼青再次歸來。47歲的她保養得宜，且具備豐富的舞台經驗，這份排名證明了她的優雅與韌性依然極具市場競爭力。

徐潔儀。(微博圖片)

No.6 安崎 (29歲)

出生地：重慶，前THE9隊長，是前十名中最年輕的選手之一。她是公認的舞台「小鋼炮」，爆發力十足。選曲《花兒為什麼這樣紅》預示著她將帶來一場充滿張力、融合民族與現代曲風的勁爆演出。

安崎 (微博圖片)

No.7 溫崢嶸 (47歲)

出生地：貴州，實力派戲骨代表。溫崢嶸一向以御姐氣場著稱，這次跨界挑戰舞台，選曲《剪》，與其冷艷、內斂的特質高度契合，讓不少觀眾期待她在唱演方面的深度表現。

溫崢嶸 (微博圖片)

No.8 孫怡 (32歲)

出生地：吉林，自帶熱搜體質的孫怡，這次參加節目備受矚目。作為長腿美女代表，她在視覺效果上已先聲奪人，選曲《Why Why Why》展現了她敢於表達自我、不懼爭議的獨立女性姿態。

孫怡 (微博圖片)

No.9 唐藝昕 (38歲)

出生地：四川，甜美治癒系女神唐藝昕，選曲卻是蔡依林的霸氣舞曲《I'm Not Yours》，這種甜妹變酷姐的驚喜反差感相當驚喜。

唐藝昕 (微博圖片)

No.10 闞清子 (37歲)

出生地：黑龍江，闞清子在產後迅速復出挑戰《乘風》，展現了極強的職業精神。選曲《愛的代價》透露出一種成熟女性在歷經歲月後的溫柔與感悟，成功守住前十的席次。