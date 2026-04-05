鄭艷麗喪母大受打擊　捱唔住入院手插滿針：請不用祝我生日快樂

現年55歲的前影星鄭艷麗（Constance）近年健康狀況備受關注。上月2日，她才悲痛證實與其相依為命的母親驟然離世，令她身心重創。今日（5日）她在Facebook上載病床照，透露自己最終體力透支住院，情況令網民極為擔憂。

鄭艷麗曾患厭食症。(facebook@鄭艷麗)

鄭艷麗喪母大受打擊，感嘆只剩一個人。(facebook@鄭艷麗)

捱唔住入院：一隻手三個漏斗

鄭艷麗在社交平台分享了一張躺在病床上的相片，見她一隻手拿手機自拍，另一隻手則插滿醫療管線。她寫道：「終於捱唔住入咗幾日醫院啦！呢幾日仲有假期冇得點樣睇醫生，一隻手三個漏斗。😣」網民紛紛留言鼓勵：「Take care」、「小心身體」、「振作」。

鄭艷麗自爆長期假入院。(facebook@鄭艷麗)

網民留言鼓勵。(facebook@鄭艷麗)

未走出喪母之痛 55歲生日叮囑大家不用送祝福

上月27日正是鄭艷麗55歲生日，但她當時發文表示，這是她一生中最難受的生日，短期內難以走出喪母悲痛，更叮囑外界別送祝福：「今年係我一生人覺得最難受嘅生日，唔知要幾時先可以走出呢個悲痛，媽咪我愛您💞✝️唔好意思，請大家不用祝我生日快樂🙏🏻🙏🏻🙏🏻」。她透露母親在一兩個月內頻繁出入醫院，離世消息來得太快，令她感到往後的路非常難行，目前只剩她孤身一人。

鄭艷麗感嘆只剩一個人。(facebook@鄭艷麗)

鄭艷麗媽媽驟然離世，令鄭艷麗難以接受。(facebook@鄭艷麗)

生活逼人飽受病魔折磨

擁有越南及法國血統的鄭艷麗，1988年參加《銀河接力大賽》奪冠入行，曾是TVB力捧小花，後來轉戰影壇拍攝艷情片，憑混血精緻五官獲封「最美艷星」。退隱後，她的生活回歸平淡，曾被拍到在麥當勞打工及擔任清潔工，2023年則在筲箕灣一間食店任職。

然而，鄭艷麗近年健康亮起紅燈，曾飽受嚴重厭食症折磨，體重一度跌至皮包骨，多次被送入深切治療部（ICU）。由於長期患病需頻繁請假，導致她的工作極不穩定，去年初她更自爆遭到公司「無理解僱」及強迫辭職，甚至要向勞工處求助，生活與健康雙雙陷入困境。

鄭艷麗曾患厭食症。(facebook@鄭艷麗)

鄭艷麗曾因為患上厭食症而留醫入住ICU病房。(facebook@鄭艷麗)

鄭艷麗喺90年代有「最美艷星」之稱。(fb@鄭艷麗)