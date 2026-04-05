滕麗名餵愛貓意外曝光複式豪宅　露台寬闊落地玻璃飽覽翠綠山景

現年50歲的滕麗名近日憑《尋秦記》電影版人氣急升，更獲得「第44屆香港電影金像獎」提名金像獎最佳女配角。雖然滕麗名過往所演的角色都比較硬朗，但現實中她卻是一名不折不扣的貓奴，對家中愛貓千依百順。昨日（4日）她在社交平台分享與主子的生活日常，餵食食欲不振的愛貓時，卻意外曝光了複式豪宅。

滕麗名近日憑《尋秦記》電影版人氣急升，更獲得「第44屆香港電影金像獎」提名金像獎最佳女配角。（資料圖片）

滕麗名餵貓意外曝光複式豪宅

滕麗名昨日在IG透露近日愛貓食欲不振，並分享了餵貓的片段。片中可見，滕麗名坐在客廳地上，非常有耐性地哄不願吃飯的愛貓，意外曝光了複式豪宅。客廳空間感十足，內部裝潢主要以白色及木色調設計，加上巨型寬敞的露台及一整排落地玻璃門，飽覽翠綠山巒的自然景色，外面更擺放了桌子及椅子，似乎不只是普通露台，而是設有更寬闊的空間。

滕麗名餵愛貓意外曝光複式豪宅，落地玻璃飽覽翠綠山巒的自然景色，外面更擺放了桌子及椅子。（IG圖片）

滕麗名好有耐性地餵愛貓。（IG圖片）

滕麗名為餵愛貓走上走落

畫面一轉，愛貓一度調皮地跑開，其後更躲至飯桌底下。飯廳的設計延續客廳的簡約風格，而桌腳採用型格的黑色金屬交叉設計，配搭木製餐椅，柔和又不失現代設計感。當愛貓跑到樓梯間，可見樓梯採用大理石鋪設，扶手則是全透明玻璃，視覺上更為闊落。片中滕麗名更繼續耐心地餵食，走上走落亦無半點怨言。

愛貓一度調皮地跑開，其後更躲至飯桌底下。（IG圖片）

當愛貓跑到樓梯間，可見樓梯採用大理石鋪設，扶手則是全透明玻璃，視覺上更為闊落。（IG圖片）