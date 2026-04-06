Nancy戀噏Show｜戴祖儀海兒Carina阿妹首演獨腳戲　化身拍拖KOL

經典K歌獨唱戲《Nancy戀噏Show》是邁向800場演出的香港長壽音樂劇傳奇《我們的青春日誌》的外傳劇場系列劇目之一，以劇中最鮮明出眾的角色Nancy為主軸，由接近20首經典K歌串連，於2025年首演17場全部爆滿，一票難求。由爆炸戲棚藝術總監陳恩碩（Tom）編劇、導演及監製的升級版本《Nancy戀噏Show》，於今年4月2日至11日取址西九文化區戲曲中心茶館劇場載譽登場，雲集了首度挑戰Nancy一角的戴祖儀、海兒、黃敏蕎（阿妹@Lolly Talk）及李晞彤（Carina@VIVA），連同在長壽音樂劇飾演Nancy的爆炸戲棚駐團演員張詠怡及張詠貽輪流演出，更邀得以靚聲著稱的男歌手梁釗峰（釗峰）聲音演出Alex一角，以及鄭丹瑞（旦哥）於序幕獻聲演出，配合耳目一新的視覺效果，為觀眾呈獻全方位視聽之娛。

戴祖儀、海兒、阿妹@Lolly Talk及Carina@VIVA的首演場已於4月2日及3日順利舉行。

化身拍拖KOL載歌載舞 引領觀眾笑淚中探討戀愛真諦

戴祖儀、海兒、阿妹@Lolly Talk及Carina@VIVA的首演場已於4月2日及3日順利舉行。隨着舞台燈光亮起，四位女生以「拍拖KOL」的角色隆重登場，全場歡呼聲不絕於耳。各人以悅耳歌聲演繹一首接一首耳熟能詳的愛情K歌，同時展現活力四射的精采舞蹈，展現現今男女在戀愛路上既坦蕩率直又細膩柔弱的不同面向，配合大會特別在西九文化區戲曲中心茶館劇場精心打造、猶如公主房間的舞台、各式機關道具，以及繽紛的燈光效果，帶領觀眾在笑與淚之間一起探討戀愛真諦。

四位女生以「拍拖KOL」的角色隆重登場，全場歡呼聲不絕於耳。

陳恩碩感激旦哥釗峰靚聲加持 大讚四位女角各自獨當一面

《Nancy戀噏Show》的導演、編劇及監製陳恩碩表示：「猶記得去年《Nancy戀噏Show》在工廈劇場進行首演，當時雖然空間有限，但觀眾反應熱烈，令我們更有信心去重啟這個劇目。如今有機會把劇目搬上西九文化區戲曲中心茶館劇場的大舞台，整個過程就像見證Nancy這角色以及爆炸戲棚一起成長般奇妙。四位女主角——戴祖儀、海兒、阿妹@LollyTalk及Carina@VIVA雖然都是首次演出獨腳音樂劇，但不論在內心戲的表達還是肢體語言上都揮灑自如。即使演繹同一個角色，四位亦各自獨當一面，展現出不同的風格，讓我看見未曾見過的新版本Nancy。非常感謝旦哥仗義為序幕聲演，他劃時代又具標誌性的嗓音，為演出增添份量。同時要感謝釗峰一口答應聲演Alex，他充滿層次又真摯的聲音演繹，令劇情更加感人。兩位的靚聲演出絕對是令劇目升華的點睛一筆！」

爆炸戲棚藝術總監陳恩碩（Tom）編劇、導演及監製的升級版本《Nancy戀噏Show》說：「非常感謝旦哥仗義為序幕聲演，他劃時代又具標誌性的嗓音，為演出增添份量。同時要感謝釗峰一口答應聲演Alex，他充滿層次又真摯的聲音演繹，令劇情更加感人。」

戴祖儀初演獨腳戲獲黃宗澤撐場 盼啟發觀眾思考愛的課題

戴祖儀Joey首次挑戰獨腳音樂劇《Nancy戀噏Show》，獲圈中好友黃宗澤、黎諾懿、蔡潔及鄧智堅等親臨捧場，並於演出後到後台探班，一致大讚Joey獨挑唱跳演大旗，表現專業且充滿魅力，並紛紛送上祝福，期望《Nancy戀噏Show》場場爆滿！戴祖儀表示：「十分感謝各位粉絲及演員朋友入場支持！記得當初收到Tom的邀請時有點受寵若驚！要在完全沒有表演舞台劇的經驗之下挑戰獨腳音樂劇，所有對白及歌曲均要由自己演繹，既要保持聲線狀態良好，亦要掌握喜劇節奏，對我而言絕對是一大挑戰，十分榮幸可以成為推動小劇場發展的一份子。Nancy是一個活潑、古靈精怪，亦有很多想法的女生，透過《Nancy戀噏Show》這套以歌曲串連、充滿互動環節的喜劇，希望啟發觀眾一起去好好思考和學習關於愛的課題。誠邀大家入場支持我以及每一位Nancy，發掘不同的新鮮感和驚喜！」

戴祖儀：「要在完全沒有表演舞台劇的經驗之下挑戰獨腳音樂劇，所有對白及歌曲均要由自己演繹，既要保持聲線狀態良好，亦要掌握喜劇節奏，對我而言絕對是一大挑戰，十分榮幸可以成為推動小劇場發展的一份子。」

戴祖儀Joey首次挑戰獨腳音樂劇《Nancy戀噏Show》，獲圈中好友黃宗澤、黎諾懿、蔡潔及鄧志堅等親臨捧場，並於演出後到後台探班，一致大讚Joey獨挑唱跳演大旗。

海兒放低偶包挑戰近距離互動 享受小劇場親切感

海兒表示：「記得我之前觀看《我們的青春日誌》時，已經十分喜歡Nancy這個角色，真的十分感謝Tom邀請我演出《Nancy戀噏Show》！平常我做歌劇時與觀眾會有一定距離，而近距離的小劇場演出，則保留了很多人與人之間的連結，充滿真實感及親切感，演員的每個細微表情及語氣變化都會被觀眾看得一清二楚，今次更有機會與觀眾近距離互動，對我而言是一場好玩的挑戰！Nancy的情感誇張又豐富，演出時必須完全放下偶包。想看看我和其他女生如何突破形象地演繹Nancy，記得入場支持我們每一位！」

海兒：「平常我做歌劇時與觀眾會有一定距離，而近距離的小劇場演出，則保留了很多人與人之間的連結，充滿真實感及親切感，演員的每個細微表情及語氣變化都會被觀眾看得一清二楚，今次更有機會與觀眾近距離互動，對我而言是一場好玩的挑戰！」

楊受成博士與太太親臨現場支持海兒。

阿妹童聲扮演童年Nancy放笑彈 帶出愛己愛人感人訊息

黃敏蕎（阿妹@Lolly Talk）表示：「多謝各位粉絲入場支持！喜劇十分講求掌握精準的節奏，才可將關鍵位置好好演繹，記得有一幕我要用童聲扮演小時候的Nancy，排練時我已忍不住捧腹大笑，看見觀眾同樣笑得開心，令我有滿滿的成功感，而排練時Tom亦一直教導我們如何把Nancy的特色展現出來。《Nancy戀噏Show》的舞台設計別出心裁，有公主房間佈置和浴缸，站在舞台上已經令我十分開心。希望大家都可入場支持《Nancy戀噏Show》，更深入地了解Nancy的心路歷程及有所得着，當中最令我感動的訊息就是『要懂得愛自己，才懂得愛別人』！」

阿妹：「記得有一幕我要用童聲扮演小時候的Nancy，排練時我已忍不住捧腹大笑，看見觀眾同樣笑得開心，令我有滿滿的成功感，而排練時Tom亦一直教導我們如何把Nancy的特色展現出來。《Nancy戀噏Show》的舞台設計別出心裁，有公主房間佈置和浴缸，站在舞台上已經令我十分開心。」

Carina試鏡秒速入戲 落苦功練對白營造層次演繹

李晞彤（Carina@VIVA）表示：「我欣賞《我們的青春日誌》時已經對Nancy一角充滿好奇，很想知道他和Alex的故事以及後續發展，因此很高興看見Nancy擁有自己的外傳。我亦記得在參與選角過程中，在講讀對白時已經感受到自己內心的Nancy出現了。音樂劇中歌曲與對白交替出現，節奏需要掌握得十分精準，因此需要很多排練。此外，要演繹一套一個半小時的獨腳戲，必須有些特別設計去讓觀眾保持專注，Tom亦有特別指導我們如何在對白中利用不同聲調營造層次更豐富的演繹。這次演出更會有一些與觀眾互動的部分，誠邀大家入場支持！」

Carina：「我欣賞《我們的青春日誌》時已經對Nancy一角充滿好奇，很想知道他和Alex的故事以及後續發展，因此很高興看見Nancy擁有自己的外傳。我亦記得在參與選角過程中，在講讀對白時已經感受到自己內心的Nancy出現了。」