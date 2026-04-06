梁家輝上海被捕獲甜蜜寵妻舉動曝光　明顯消瘦面露皺紋惹網民擔憂

現年68歲的影帝梁家輝向來以硬漢形象深入民心，但現實生活中梁家輝卻是圈中出名的好好先生兼愛妻號。連日來有不少網民在上海偶遇梁家輝，對於網民求合照，梁家輝有求必應，不過由於身形明顯比以往消瘦而引起網民擔憂。

梁家輝有「千面影帝」稱號。（影片截圖）

梁家輝甜蜜寵妻舉動曝光

梁家輝現身上海，連日來在上海老街及商場被網民野生捕獲。在網民分享的合照中，梁家輝臉上皺紋比過往深，加上明顯消瘦了一圈，令網民擔憂其健康狀況。另外，有網民在商場偶遇梁家輝跟太太江嘉年逛名店，據網民指出，梁家輝見到太太看中心儀手袋時，立即拿出信用卡埋單。其後有網民拍得兩人離開名店的背影，兩人全程身貼身手拖手，結婚近40年依然恩愛如初，令大批網民感羨慕。

對於網民求合照，梁家輝有求必應。（小紅書）

梁家輝被捕獲與太太在商場逛名店。（小紅書）

梁家輝每次跟粉絲拍照都笑容滿臉。（小紅書）

梁家輝被捕獲在上海老街店鋪外與朋友閒坐聊天。（小紅書）

結婚多年為愛妻避嫌零緋聞

梁家輝與太太江嘉年識於微時，年僅25歲的梁家輝於1983年憑《垂簾聽政》成為史上最年輕的金像獎影帝，後來卻因合約問題慘遭封殺，一度淪落到在夜市擺地攤維生。梁家輝曾透露在人生低谷，當時擔任電台製作人的江嘉年，主動邀請他錄製廣播劇，為他帶來了事業的曙光。後來兩人拍拖半年後便認定對方，即使當時梁家輝銀行戶口僅餘下8千元，連辦婚宴也辦不到，太太仍願意嫁，並感激太太不覺委屈，所以得到什麼都要跟太太分享。

梁家輝與太太江嘉年結婚39年恩愛如初，兩人育有一對孖女梁穎晨（Chloe）和梁靜儀（Nikkie）。（IG圖片）

婚後梁家輝事業再起飛，而太太江嘉年的外形卻屢次成為外界攻擊的話題，但梁家輝始終如一，多次公開表示太太善解人意，是心中最美的女人。另外，梁家輝結婚39年近乎零緋聞，有指多年前因與好友張曼玉吃飯而鬧出緋聞，雖然太太並不介意，但梁家輝為了讓太太安心，主動向張曼玉表示為了避嫌，還是不要聯絡。