正義女神｜馬貫東演病律師　庭上咳足全場難度高：要記住邊個位咳

無綫熱播法律劇《正義女神》自開播以來話題不斷，劇中兩位核心主演馬貫東與蔣祖曼今日（6/4）現身香港終審法院外，為劇集的番外篇進行拍攝。兩人透露，番外篇將濃縮正劇的精華，並與正劇同步播出，為觀眾帶來更豐富的劇情補完。

無綫熱播法律劇《正義女神》劇組現身香港終審法院外，為劇集的番外篇進行拍攝。（陳順禎攝）

馬貫東與蔣祖曼今日現身香港終審法院外，為劇集的番外篇進行拍攝。（陳順禎攝） （陳順禎攝）

番外篇原班人馬打造 認真不馬虎

馬貫東與蔣祖曼接受《香港01》訪問時強調，雖然名為「番外篇」，但製作規模一點也不馬虎。蔣祖曼表示：「今次係《正義女神》嘅番外篇，入面有好多好精華同埋濃縮嘅劇情。基本上我哋成個 Crew，包括監製、攝影師、燈光師都係正劇原班人馬，所以感覺好親切。」

雖然兩人在劇中合作無間，但蔣祖曼笑言，在正劇中其實很少見到「正義女神」本尊，通常都是收工後或是交接時才見面。被問到兩人在劇中是否一對，他們幽默地否認，並表示雖然很有默契，但關係更像是並肩作戰的夥伴。

馬貫東與蔣祖曼接受《香港01》訪問時強調，雖然名為「番外篇」，但製作規模一點也不馬虎。（陳順禎攝）

被問到兩人在劇中是否一對，他們幽默地否認，並表示雖然很有默契，但關係更像是並肩作戰的夥伴。（陳順禎攝）

馬貫東角色患「絕症」？自爆法庭咳戲最難拍

馬貫東透露其角色律師其實一直隱瞞病情：「其實唔係後期先有病，係一開始就有，只係早期冇同人講，點知後來被卓律師發現咗。」他坦言，演繹病情的起伏很有挑戰性，最難忘的一場戲莫過於在法庭上「邊打官司邊咳」：「我要記住邊個位咳，換另一個鏡頭拍攝時又要喺返同一個位咳，真係幾考記憶力！」

（陳順禎攝）